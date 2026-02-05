El recital del verano: Babasonicos y Zoe Gotusso fueron los protagonistas del festival que se consolida como un clásico bonaerense

Escuchar a Babasonicos en vivo siempre es un buen plan, sobre todo cuando el escenario mira al mar y la cita coincide con los últimos atardeceres de enero en Mar del Plata. La banda volvió a Mute, el parador emblemático de la zona sur, para un show que, por cuarto año consecutivo, reunió a miles de personas para uno de los recitales más esperados del verano.

La postal fue la de un clásico que se renueva: el Festival Cuenta DNI, que nació en 2023 como parte de los festejos por los 200 años del Banco Provincia y que, en apenas cuatro ediciones, se consolidó como uno de los eventos más convocantes del verano. En esta oportunidad, con Zoe Gotusso como invitada especial, reunió a más de 20.000 personas y volvió a demostrar la potencia de una propuesta que combina shows gratuitos, artistas de primer nivel y una respuesta masiva del público.

Zoe Gotusso abrió la noche con un set íntimo y lleno de energía. Fotografía Banco Provincia.

La noche comenzó a las 19 con el show de Zoe Gotusso, que abrió el festival con un set íntimo y cercano, ideal para el atardecer marplatense. Más tarde, Babasónicos fue el encargado de cerrar la jornada, en un recital que confirmó por qué la banda sigue siendo una de las más importantes y camaleónicas del rock argentino de las últimas tres décadas. Surgidos en Lanús en 1991, supieron reinventarse una y otra vez sin perder identidad, y su vínculo con este festival ya es parte de la tradición del verano.

El Festival Cuenta DNI se consolidó como un clásico del verano bonaerense. san.sacristan

La organización, como en cada edición, acompañó la magnitud del evento, que suele superar los 17.000 espectadores y llenarse hasta el tope.

Los shows fueron gratuitos y exclusivos para quienes canjearon su entrada a través de la app. Fotografía Banco Provincia.

El festival fue gratuito y exclusivo para la Comunidad Cuenta DNI. Cada persona usuaria de la billetera digital pudo obtener su entrada y la de un acompañante a través de la misma app. El canje de entradas se realizó el jueves 15 de enero y fue un récord: se agotaron en 15 minutos.

Juan Cancelli junto a Pauli Echeverría y Clemente Cancela. Fotografía Banco Provincia.

El Festival también tuvo su correlato online. Desde las 18.30, la previa se transmitió en vivo a través del canal de YouTube de Banco Provincia, con la conducción de Clemente Cancela y Pauli Echeverría. Durante el streaming se realizaron entrevistas a las bandas y a referentes como Bebe Contepomi y Juan Cancelli, gerente de Comunicación del Banco Provincia, ampliando el alcance del evento más allá de la playa.

Juan Manuel Cancelli, habló sobre el vínculo que la entidad financiera construyó con la música durante los últimos años, acompañando artistas como Los Piojos, Los Fundamentalistas, Fabulosos Cadillacs y Trueno, entre otros. El Banco es parte de la identidad de la provincia de Buenos Aires. Por eso, entendemos que uno de nuestros roles como banco público es apoyar la cultura popular. A través de la música, acercamos nuestras herramientas financieras —como Cuenta DNI, tarjetas y préstamos— tanto a las personas como a las empresas. Pero, sobre todo, generamos espacios de encuentro y diálogo con la comunidad .

Babasonicos volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las bandas más camaleónicas del rock argentino. san.sacristan

El Festival Cuenta DNI se apoya en la propuesta de la billetera digital de Banco Provincia, que permite pagar con QR, enviar y recibir dinero, abonar servicios e impuestos, gestionar préstamos, realizar inversiones y acceder a descuentos y promociones en comercios adheridos. Es una app gratuita, no tiene costo de mantenimiento y puede ser utilizada por personas a partir de los 13 años.

Miles de personas disfrutaron de la música al aire libre y el último atardecer de enero. Fotografía Banco Provincia.

Con una convocatoria que volvió a superar las expectativas, la última edición del Festival Cuenta DNI confirmó que la combinación de música, verano y playa sigue siendo una de las claves del éxito en Mar del Plata.

