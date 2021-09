El revés de Robbie Williams: vende su impresionante casa pero saldrá perdiendo

Como miembro de Take That, primero; y en su carrera solista, luego, Robbie Williams (47) supo amasar una enorme fortuna. Sin embargo, el músico y cantautor decidió desprenderse de una de sus propiedades: se trata de la mansión Compton Bassett House, ubicada en Wiltshire y a la venta por 9 millones de dólares. Será, para él, un mal negocio, ya que la había comprado a US$10 millones.

A lo largo de su prolífica carrera, con un sinfín de éxitos, giras y estadios colmados, Robbie Williams fue uno de los artistas británicos de mayor convocatoria. Quizás por eso no sorprenda que posea una mansión en Holland Park, cerca de Londres; otra lujosa propiedad en Beverly Hills, así como tampoco un lodge en los alpes suizos. Pero del acervo de bienes, el cantante ha decidido desprenderse de su enorme estancia de Wiltshire.

Robbie Williams pone en venta su mansión de Wiltshire

Compton Bassett House es una lujosa casa del siglo XVII que comprende una amplia piscina, una cancha de fútbol y otras de tenis, así como también un gimnasio. Como si fuera poco también cuenta con un enorme cine familiar y hasta un helipuerto en el amplio y frondoso parque.

En todos los ambientes de Compton Bassett House hay detalles que enamoran a toda persona que la contemple. La cocina cuenta con pisos de madera claros que combinan con los muebles grises y la mesa para 10 comensales.

El living de la mansión de Wiltshire que Robbie Williams pone a la venta Mirror

Consultado por la prensa, el propio Williams describió a Compton Bassett House como el lugar donde él y su mujer, Ayda Field (42), se enamoraron. Desde entonces se convirtió en un lugar de fin de semana muy disfrutado tanto por el matrimonio como por sus hijos Theodora (9), Charlton (6), Colette (3) y Beau (1). “Ha sido el escape perfecto para nuestra familia”, sostuvo.

En el amplio living nada fue dejado al azar. Las luces de estilo combinan con el cómodo sofá, los sillones individuales, la mesa, el hogar y la TV colgada sobre la pared principal.

La fastuosa piscina de la casa de campo de Robbie Williams que se conecta con un gimnasio Mirror

Como publica The Mirror, Williams atravesó diferentes momentos de su vida y su carrera en la casa. Pero eso que en un primer momento parecía como el lugar perfecto, alejado de Londres, terminó por convertirse en una carga. “Parecía una escondite idílico en medio de la campiña inglesa, pero Robbie nunca se sintió muy a gusto allí”, describió una fuente en diálogo con ese portal.

Quizás esa incomodidad sea el motivo por el que el cantante y ex Take That vende esta mansión en 9 millones de dólares, uno menos de lo que había pagado por la propiedad. Mientras esperan por un adinerado comprador, la familia Williams aguarda en la casa de Suiza que alquilaron desde el verano boreal y donde planean quedarse.