El rotundo cambio de vida que podría experimentar el príncipe Harry el día que la reina Isabel muera

El príncipe Harry y Meghan Markle renunciaron a sus deberes reales en marzo de 2020 para, en principio, no regresar más a la vida que, supuestamente, tanto los oprimía. Sin embargo, ahora, podrían estar evaluando la posibilidad de volver a servir a la monarquía una vez que la reina Isabel II muera.

Las declaraciones no vienen, por supuesto, de parte directa de los Sussex, sino a través de la experta en realeza Tina Brown que acaba de publicar el libro The Palace Papers: Inside the House of Windsor, the Truth and the Turmoil (Los papeles del palacio: Dentro de la casa de Windsor. La verdad y el caos), en donde relata los hechos que sucedieron desde la muerte de la princesa Diana hasta la actualidad.

Harry y Meghan en la última edición de los Juegos Invictus celebrada el pasado abril en Holanda SEM VAN DER WAL - ANP

“Creo que van a querer reconsiderarlo. Francamente, no creo que los proyectos de entretenimiento estén yendo tan bien en Montecito”, aseguró Brown, exeditora de Vanity Fair, en el programa Today de la BBC Radio 4, en relación a los emprendimientos que los ex royals impulsan. La biógrafa especialista en realeza se refirió a dos razones para fundamentar sus afirmaciones.

Por un lado, Brown cree que cuando la reina abandone este mundo “habrá una especie de deseo de que Harry sirva a su país”. Los Sussex, entonces, podrían aprovechar esta posible esperanza para tomar la decisión de regresar con algo de gloria. Sin embargo, según la especialista, sería el fracaso económico de los Sussex la auténtica razón que explicaría el regreso: a esto se refiere cuando habla de “los esfuerzos de entretenimiento” ligados a los acuerdos de los duques de Sussex con Netflix y Spotify que no estarían resultando demasiado fructíferos.

El documental de los Juegos Invictus sería el único proyecto que los Sussex tendrían para trabajar con Netflix Getty Images

De hecho, Netflix acaba de cancelar la serie Pearl, una historia de animación que Meghan Markle, de 40 años, iba a producir junto con David Furnish como director. La cancelación se produjo cuando todavía el proyecto estaba en sus primeras etapas de desarrollo bajo la productora de los Sussex, Archewell. De esta manera, a la pareja solo le quedaría el documental de los Juegos Invictus, Heart of Invictus, para trabajar con la plataforma de streaming.

Respecto de los deseos de la familia real, Brown señaló que, luego de la muerte de la reina, es posible que la realeza intente hacer regresar a Harry y a Meghan con sus hijos al Reino Unido. Y agregó que “eventualmente, ellos querrán volver”.

Sin embargo, Brown señaló que la casa real querrá primero restaurar la confianza en los Sussex antes de que vuelvan. Lo dijo respecto de uno de los últimos comentarios del príncipe Harry en el que se preocupaba por la seguridad de la reina. “En este momento no va a suceder, en gran parte porque Harry sigue lanzando estas granadas de mano frescas a la familia, justo cuando comienzan a pensar: ‘Bueno, ¿podemos restablecer algo de confianza con la Casa de Sussex?’”.

De acuerdo con la autora, las declaraciones del príncipe de 36 años sobre el hecho de que la reina tenga a las personas adecuadas a su alrededor generaron cierta molestia en la casa real británica: “Muchas personas de la familia pensaron: ‘En realidad, ella necesita que la protejas de vos, Harry’”.