A 19 años de la tragedia del Columbia: la historia de Kalpana Chawla, la heroína que viajaba en el transbordador

El estallido del transbordador espacial Columbia, ocurrido el 1 de febrero de 2003 mientras regresaba a la Tierra después de una misión considerada exitosa, provocó la muerte de siete astronautas, entre ellos una mujer nacida en India y nacionalizada en Estados Unidos, llamada Kalpana Chawla.

Doctora en ingeniería aeroespacial y la persona con mayor experiencia a bordo -con más de 370 horas de permanencia en el espacio-, Chawla fue considerada no solo una heroína nacional en su país de origen sino una “American Hero” (“heroína americana”), de acuerdo con el homenaje que le dispensó el entonces presidente Donald Trump quince años después. Todavía más, la agencia aeroespacial estadounidense NASA bautizó a una de sus supercomputadoras (SGI ® Altix 3000) con el nombre de la mujer nacida en el distrito indio de Karnal en 1961.

El transbordador Columbia partió el 16 de enero de 2003 y permaneció durante dos semanas en el espacio, tiempo durante el cual sus tripulantes realizaron al menos 80 trabajos de investigación. Como se supo tiempo después, durante el despegue, un pequeño fragmento de la espuma aislante del tanque de combustible de la nave se desprendió y dañó la protección del orbitador, lo que causó el recalentamiento de la estructura interna durante el viaje de regreso, cuando faltaban solo 16 minutos para que aterrizara en el Centro Espacial Kennedy de Florida. Este calentamiento hizo que la nave explotara y sus pedazos se diseminaran por el estado de Texas. Todos sus tripulantes murieron.

A los 41 años, Kalpana Chawla era considerada una tripulante experta. En 1997 había integrado otra difícil misión para acompañar el cuarto vuelo de carga de Microgravedad de los Estados Unidos. Sin embargo, el resultado de su debut estuvo lejos de ser exitoso: Chawla cometió un error que provocó la pérdida de un satélite, que luego fue recuperado en una azarosa caminata espacial por uno de sus compañeros.

La carrera de Chawla comenzó en India como instructora de vuelo de aviones comerciales y luego se convirtió en una de las cuatro primeras mujeres de su país en recibir el título de ingeniera aeronáutica.

Radicada en los Estados Unidos desde 1982, obtuvo un Máster en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Texas, que revalidó con un doctorado en la Universidad de Colorado. Para 1988 había sido contratada en el área de Dinámica de Fluidos de Energía de Elevación Computarizados del Centro de Investigación Ames de la NASA en Silicon Valley, California. Y en 1995 lograría su máximo sueño, cuando aplicó para integrar el 15° Grupo de Astronautas del Centro Espacial Johnson de la NASA. Su admisión le abrió las puertas para trabajar en el desarrollo de Sistemas de Información Robóticos.

A pocas horas de su regreso a la Tierra, mientras se encontraba en el espacio a bordo del Columbia, Kalpana Chawla conversó en directo con los medios de comunicación y formuló su último mensaje, al menos públicamente conocido.

“Estoy orgullosa de haber vuelto a bordo del transbordador. He aprendido mucho desde aquella experiencia y he puesto esa lección al servicio de esta misión”, reconoció Chawla, en relación a su accidentado debut de 1997. “Creo que los riesgos han valido la pena, pues hemos efectuado experimentos verdaderamente muy importantes. No he pensado más en ese incidente. Tengo el deber de mirar hacia el futuro”, finalizó, momentos antes de enfrentarse a su trágico final.