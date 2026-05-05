Sigmund Freud: “Nunca estamos tan indefensos frente al sufrimiento como cuando amamos”

La célebre sentencia de Sigmund Freud, es decir “Nunca estamos tan indefensos frente al sufrimiento como cuando amamos”, constituye uno de los pilares fundamentales de su vasta obra, El malestar en la cultura (1930). Esta reflexión subraya una realidad inherente a la condición humana: la vulnerabilidad extrema a la que nos exponemos al establecer lazos afectivos. Freud argumentaba que, al amar, el sujeto se despoja voluntariamente de sus defensas narcisistas para investir su energía en otro individuo, lo que inevitablemente abre la puerta al desamparo, al dolor y al riesgo de una pérdida paralizante.

El abordaje psicológico sobre esta cita, respaldado por The Economic Times, profundiza en que el amor no solo debe entenderse como una fuente de placer, sino como uno de los tres focos principales del sufrimiento humano. La dinámica freudiana explica que, al abrir nuestro corazón, nuestras defensas disminuyen drásticamente, lo que hace que la posibilidad de decepción o desamor se convierta en una herida física y emocional profunda. Esta indefensión, lejos de ser una debilidad, es una experiencia psíquica compleja.

Las palabras de Sigmund Freud quedaron marcadas para siempre IA

Esta reflexión no corresponde a un único libro puntual, sino a un conjunto de observaciones sobre el deseo y el inconsciente que atraviesan toda su carrera clínica. Para el psicoanalista, amar implica ceder parte del control emocional, lo que genera expectativas de reciprocidad cuyo incumplimiento deriva en angustia. En este sentido, la vigencia de este pensamiento reside en su capacidad para explicar cómo los vínculos intensos movilizan aspectos profundos de nuestra personalidad.

Cuando un individuo deposita gran parte de su mundo emocional en otro, queda expuesto a un equilibrio que ya no depende totalmente de sí mismo. Esta dependencia afectiva, si bien es el motor de gran parte de la felicidad humana, se transforma, ante la ruptura o la ausencia de correspondencia, en una causa directa de neurosis y agitación interna. En palabras de Freud, el individuo que ama se vacía para enriquecer al objeto externo, un proceso que requiere de una madurez emocional capaz de convivir con la constante incertidumbre del vínculo.

La exposición que se genera por el amor no se da en ningún otro ámbito, según Freud Magnific

La trayectoria de quien formuló estas tesis, Sigmund Freud, es tan compleja como sus teorías. Nacido en 1856 en Freiberg, Moravia —actual República Checa—, el neurólogo se trasladó a Viena a los cuatro años. Según el registro biográfico, estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología. Su formación incluyó una etapa crucial en París bajo la tutela de Jean-Martin Charcot, donde comenzó a interesarse por los trastornos psicológicos y los mecanismos ocultos de la mente. Junto a Josef Breuer, desarrolló el concepto de las “curas por palabra”, piedra angular del psicoanálisis, método destinado a explorar los deseos inconscientes y los conflictos reprimidos.

Su carrera estuvo marcada por una incansable exploración de los sueños, la sexualidad, los mecanismos de defensa y la infancia, disciplinas que transformaron la psicología moderna. A lo largo de su vida, Freud también sostuvo vínculos profesionales que definieron la historia de la psicología, como su compleja relación con Carl Jung, quien fue inicialmente su discípulo predilecto.

Breuer y Freud fueron quienes sentaron las bases del futuro psicoanálisis Freepik

A pesar de la posterior fractura profesional debido a discrepancias sobre el papel del inconsciente, la influencia de Freud se extendió mucho más allá de la clínica, ya que atravesó la literatura, el cine y la antropología. Tras la anexión nazi de Austria, Freud se vio obligado a huir, estableciéndose finalmente en Londres, donde murió en 1939. Su legado permanece como una lente indispensable para entender la tensión entre nuestros deseos inconscientes y la realidad que nos rodea.