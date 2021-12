El vino argentino que arrasa en Europa y es el favorito de los ingleses: cuesta menos de $600

Un vino tinto argentino cien por ciento Malbec se posicionó como el más vendido en Reino Unido durante todo el año 2021. Se trata del Trivento Reserve Malbec, que consolidó ventas por 72 millones de libras, un cifra que supera las ventas de las bodegas europeas más competitivas.

“Hemos superado en ventas a vinos que provienen de orígenes tradicionales, como Francia o España, y del nuevo mundo como Australia y Sudáfrica; es el resultado de un profundo trabajo enológico, comercial y de reconocimiento de marca”, afirmó Marcos Jofré, CEO de Trivento, a la agencia Télam.

Trivento es una marca perteneciente al grupo de capitales chilenos Concha y Toro que arribó a la Argentina hace 25 años, y su principal competidor en el mercado internacional es la marca Casillero del Diablo, un vino producido del otro lado de la cordillera de los Andes por la misma bodega.

El Trivento Reserve Malbec 2018 puede conseguirse en todas las vinerías de la Argentina o por Mercado Libre por valores que parten desde los 590 pesos, cuando en el Reino Unido se vende por ocho libras (más de 1000 pesos argentinos) y ocasionalmente por seis libras (cuando hay promociones).

Se trata de un varietal cien por ciento Malbec cuyas uvas provienen del Valle de Uco y de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. De acuerdo con la descripción de Maximiliano Ortiz, winemaker de Trivento desde 2006, este vino pasó 20 días de fermentación “en tanques de acero inoxidable a 26° C; cuatro días de maceración y fermentación maloláctica natural”. Fue criado en barricas de madera de roble durante seis meses.

El Trivento Reserve Malbec se vende en la Argentina desde los 590 pesos, cuando en el Reino Unido vale ocho libras (más de 1000 pesos argentinos) Mercado Libre

Las notas de cata del tinto nacional más vendido en suelo inglés lo describen como a un vino de color “rojo intenso con matices violáceos y azulados”, que huele a “cerezas, frutillas y frambuesas con equilibradas notas de vainilla y coco provenientes del roble” y en boca se presenta “equilibrado con taninos dulces, bebibles y final aterciopelado”.

El vino argentino y el valor agregado

La vitivinicultura argentina termina el 2021 con balance positivo, tanto por las exportaciones como por la producción y el consumo, según destacaron desde Wines of Argentina y el Instituto Nacional Vitivinícola (INV).

Si bien la producción mundial de vinos cayó en términos generales, en nuestro país se incrementó en un 16 %. Por su parte, las exportaciones argentinas de vinos fraccionados continuaron en aumento, con números un 20 % superiores respecto de 2020, tanto en valor como en volumen.

La industria del vino se posicionó como el complejo agroalimentario exportador que más valor agregado genera, de acuerdo con un estudio publicado por el periodista argentino especializado en vinos y espirituosas Carlos Jospeh.

“Una hectárea cultivada con uva genera exportaciones promedio por un total de US$ 4800, casi el doble de lo que exporta una hectárea de maní, con valores de US$ 2683; y representa 5,6 veces lo que exporta la soja por hectárea, US$ 857″, destacó el experto con datos del Observatorio Vitivinícola.

Con 215 mil hectáreas de viñas plantadas, la Argentina produce vino en 14 de las 23 provincias y es el quinto productor mundial de vinos, solo detrás de Italia, España, Francia y Estados Unidos.

“El 2021 proyecta cerrar con valores totales de exportación de vinos cercanas a los 900 millones de dólares, que sumado a las exportaciones de mosto alcanzarían los 1000 millones”, consideró el presidente del INV, Martín Hinojosa.