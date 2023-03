Emotivo: un comerciante deja prendido el televisor de la vidriera para que los niños puedan ver dibujitos

escuchar

Las redes sociales son hogar de muchos videos de todo tipo, pero cuando se trata de buenos gestos, el motivo de la viralización encuentra otro tipo de sentido. Este video situado en Chennai, capital del estado de Tamil Nadu, India, muestra cómo un comerciante le alegra por un momento la vida a unos niños de la calle.

En el clip compartido en la cuenta @bestofallll, se puede ver como este hombre les busca videos de dibujos animados a unos chicos sin hogar en la televisión de su local.

“Esta es la tienda ‘Darling Electronics’”, escribió un usuario de Twitter. El video ya acumuló más de un millón y medio de reproducciones, 15.000 retuits y 39.000 likes.

“Estos son los verdaderos héroes. Los indios son los mejores”, “Haciendo el trabajo de Dios”, “Pequeños gestos como estos son los que mantienen viva a la humanidad. Se necesita más que este pequeño gesto para sacar adelante a los niños pero se siente bien ver estas cosas”, “Excelente. Si todos mostráramos esta amabilidad, viviríamos en un lugar mucho mejor”, “Qué hombre tan amable. Les trajo algo de felicidad a esos pobres nenes”; fueron algunos de los comentarios más relevantes de la publicación.

Se desmayó durante un reto viral en un streaming y generó pánico

Por el contrario al video mencionado anteriormente, hay veces que se viraliza contenido que no es el mejor ejemplo para la comunidad. El “Paqui one chip challenge”, un reto en el que las personas deben probar la papa más picante del mundo sin morir en el intento, se hizo famoso desde el 2022 en muchos países. Sin embargo, durante esta semana un influencer dio mucho de qué hablar en redes sociales luego de continuar con un vivo mientras su amigo se desmayaba por intentarlo.

Se trata de “Yo Soy Plex”, un joven español que se decidió a hacer el reto junto a cinco amigos a través de una plataforma de streaming. En la publicación se puede ver cómo los seis hombres sujetan una ruleta en la cual estaba escrito el nombre de cada uno de ellos, con el fin de que al girarla, esta decidiera quién iba a ser el primero en intentar hacer el desafío.

Joven se desmayó en streaming por cumplir reto de comerse una papa picante

No obstante, lo que en un principio iba a ser divertido para el grupo de amigos, resultó siendo una situación inesperada, ya que Jorge Pastor Luque -más conocido como Jopa- fue el primero de los integrantes a quien le tocó hacer el reto. No le fue nada bien, por el hecho de que al digerir el alimento empezó a vomitar hasta el punto de desmayarse: “Está vomitando sangre bro, hay que cortar el vivo, ¡llamá a la ambulancia!”, dijeron los jóvenes en el video.

La publicación tuvo más de un millón de reproducciones en Twitter, y aunque en el video se pudo evidenciar que los amigos de Jopa, estaban preocupados por él, los usuarios juzgaron el comportamiento de “Yo Soy Plex”, quien siguió con la filmación del vivo a pesar del mal momento que pasaban sus compañeros. Razón por la cual, el 22 de enero, “Yo Soy Plex” publicó un video en su canal de YouTube llamado “La papa que casi mata a mi amigo”. Allí admitió que su grupo de amigos y él estaban acostumbrados a hacer este tipo de retos, por lo tanto, en el momento en el que “Jopa” empezó a vomitar, no fue tan extraño para ellos.

“Los médicos me dijeron que casi se me hace una úlcera, me han hecho tres radiografías y estoy conectado a varios tubos”, dijo ‘Jopa’. Afortunadamente, ocho horas después de la llamada, Jorge Pastor pudo recuperarse y sus amigos lo recogieron del hospital en donde se encontraba. No obstante, muchos de los seguidores del influencer retaron a los demás integrantes del grupo a probar la papa.

