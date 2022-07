En boca de Gaturro, Nik citó a Alberto Fernández e ironizó sobre la renuncia de Martín Guzmán

“El problema que tenemos es que la economía crece mucho”, había dicho el presidente Alberto Fernández este miércoles en una entrevista en el canal C5N, luego de su viaje a Jujuy para visitar a Milagro Sala y reclamar por su liberación. Poco después de su comentario -que generó revuelo en las redes sociales-, una noticia que se relaciona con el gabinete alertó al Gobierno: la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía. Tras los dichos del funcionario y de la novedad que conmocionó al país, el humorista Nik se refirió al tema de través de Twitter y realizó un duro cuestionamiento.

Mediante una ilustración, el creador de Gaturro remarcó la crisis política que transitamos en el país. “Renunció Martín Guzmán”, escribió y agregó junto al mensaje una historieta en la que incluyó a su popular personaje. En la caricatura, se puede ver al gato junto a Dylan, el perro presidencial. Ambos se encuentran al costado del Presidente, mientras él brinda un discurso desde su atril.

El tuit de Nik contra el Gobierno (Foto: Twitter @Nikgaturro)

“Yo les avisé que la Argentina no paraba de crecer y crecer… ¡Tenemos un despelote cada vez más grande!”, dice la viñeta que sale de la boca de Fernández. Por su parte, le colocó una segunda a Gaturro y Dylan, donde ambos expresan alertados: “A los botes…”. De esa forma, como suele hacerlo en temas de esta índole, el humorista hizo alusión al difícil contexto que vivimos y dejó en claro su crítica hacia el Gobierno.

La publicación cosechó más de 400 retuits, 1800 likes y cientos de comentarios por parte de los más de 500.000 seguidores de Nik. “Mejor graficado imposible..... ¡Pobre Argentina!”, reflexionó uno de los usuarios. “Qué triste la situación que vivimos, pero cuánta razón tenés”, escribió otro. “Es lamentable, más con todo lo que dijo el Presidente hace pocos días”, aseguró un tercero que apoyó lo dicho por el dibujante.

El ahora exministro anunció la noticia de su renuncia este sábado. Lo hizo mediante una carta al presidente en la que consideró varias cuestiones a tener en cuenta: en principio, pidió un acuerdo político dentro de la coalición gobernante que sostenga a quien vaya a reemplazarlo en el Palacio de Hacienda. Asimismo, habló sobre los motivos de su decisión y expresó que la falta de respaldo político fue una de las principales razones.

Tal y como anunció Nik en su historieta, tres días antes de la decisión de Guzmán, Alberto Fernández también habló sobre otros temas que se relacionan con la economía en Argentina y, además de la frase que generó polémica, le pidió a la oposición que “no opinen y que reflexionen” al respecto.

Alberto Fernández: "Lo que pasa en Ucrania tiene un efecto devastador en materia inflacionaria"

“Para ser duro no hay que andar a los gritos, para ser duro hay que actuar con sentido, con racionalidad. A mí no me pidan gestos de convicción porque estoy muy convencido de lo que hay que hacer. Fui a la Cumbre de las Américas, muchos me decían que si iba estaba legitimando. Fui y dije lo que tenía que decir defendiendo a América Latina”, afirmó en la entrevista televisiva.

En la actualidad, y tras la renuncia de Guzmán, el Presidente manifestó que su objetivo es encontrar a la persona que reemplace al funcionario. Este domingo se reunió con sus colaboradores en la Quinta de Olivos para analizar las decisiones que llevará a cabo y las anunciará en las próximas horas.