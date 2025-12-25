Renovaban su casa y encontraron algo inesperado: una puerta oculta con un cuarto detrás de la pared

Una pareja que decidió remodelar este año una propiedad construida en la década de 1930 para mudarse allí se sorprendió al observar una puerta escondida detrás de la pared. En un video que se volvió viral en las redes sociales, los dueños del inmueble revelaron el misterio y mostraron qué había dentro de ese cuarto oculto.

La puerta escondida detrás de la pared que encontraron mientras renovaban su casa

Junto con su novio, May comenzó este año los trabajos de remodelación en un inmueble que adquirieron recientemente en La Haya, Países Bajos.

El objetivo era avanzar con las tareas para habitarlo próximamente y restaurar la mayor cantidad posible de detalles originales.

La puerta escondida que encontró la pareja mientras renovaba su casa

En el proceso, se encontraron con un obstáculo: los archivos municipales no tenían registros de la distribución original. Por lo tanto, tuvieron que “abrir casi todos los muros" para ver los detalles estructurales, según contó en diálogo con Newsweek.

Sin embargo, la pareja no esperaba lo que sucedió en uno de los trabajos: descubrieron una puerta oculta. “Mientras yo quitaba azulejos y mi esposo abría la placa de yeso colocada por los dueños anteriores, de repente notamos algo extraño tras una esquina“, relató.

La mujer documentó todo el proceso en su cuenta de TikTok. Allí, el video se volvió rápidamente viral y varios usuarios bromearon con que se trataba de un “cuarto embrujado”. “Por lo menos lo encontraste antes de que eso te encontrara primero”, escribió un internauta.

En esa misma línea de humor, otro comentó: “He visto esta película. Séllala, de nuevo, de inmediato, llama a un sacerdote, y consigue gatos”.

Qué había dentro del cuarto oculto

Al retirar por completo las placas de yeso, con el temor que tenían por lo que podrían encontrar dentro, descubrieron que no escondía nada sobrenatural. “Detrás de esa pared y de lo que creíamos que era un armario, había un baño”, comentó.

La puerta escondida detrás de la pared fue descubierta mientras remodelaban su casa TikTok @goldenberryx

En principio, no estaban seguros de por qué el cuarto se encontraba cerrado y escondido detrás de la pared. No obstante, al analizar la construcción con una persona experimentada, notaron que tenía muy poco soporte, por lo que presentaba un riesgo para los habitantes.

Por este motivo, la conclusión que sacó la pareja fue que los anteriores dueños prefirieron ocultarlo en lugar de pagar los costos de refaccionarlo.

“La bañera desafía casualmente las leyes de la gravedad con cero apoyo real. Estábamos a un baño de burbujas de una reacción en cadena a nivel de destino final”, escribió May en su video de TikTok más reciente.

La puerta escondida detrás de la pared: cómo continuarán los dueños

Luego del alivio de encontrar que el hogar no escondía nada raro, la pareja decidió continuar con las reparaciones. Si todo sale como esperan, podrían tener un nuevo ambiente que le agregaría valor a la propiedad.

La pareja descubrió que el baño detrás de la puerta escondida presentaba riesgos en la construcción @goldenberryx

“Estamos un poco decepcionados de que la puerta no se pueda recuperar de forma significativa, pero en general es toda una sorpresa”, comentó May.

En tanto, señaló que mientras realizan las renovaciones para habitar cuanto antes el hogar, se mantienen expectantes por ver qué otra cosa puede sorprenderlos. “Incluso bromeamos con que podría haber más descubrimientos ocultos esperándonos a medida que avanzamos”, concluyó.