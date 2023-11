escuchar

Taylor Swift desembarcó en la Argentina para ofrecer tres shows imperdibles de los que sus fans, de seguro, no se olvidarán jamás. La misa “swiftie” se hizo famosa en las redes sociales y hasta traspasó las fronteras y llegó a ser motivo de admiración por el New York Times. Lo cierto es que, además de las miles de personas que se emocionaron con las canciones de la artista pop, Travis Kelce también experimentó un momento mágico en el segundo concierto en el estadio Monumental, luego de que su novia modificara la letra del tema “Karma” en honor suyo.

Desde el palco VIP, la estrella de la NFL tuvo una reacción inesperada al oír la canción modificada de Taylor. Junto a Scott Swift, padre de la artista, y con Sabrina Carpenter, telonera y amiga, Kelce se cubrió la cara con sus manos y lanzó un grito eufórico que se mezcló con el resto de las fans que apoyaron el retoque en el estribillo.

A la par que Scott, quien aplaudió la modificación, segundos después, Travis comenzó a bailar y una sonrisa emotiva se dibujó en su rostro.

El jugador de fútbol americano, que se desempeña en el club Kansas City Chiefs, aterrizó en Buenos Aires el jueves 9 de noviembre con el objetivo de acompañar a Taylor en su paso por Sudamérica. La primera vez que se los vio juntos fue en el restaurante del hotel Four Seasons, en donde se alojan. Luego de ello, Travis acudió al primer y segundo concierto de la artista, en el cual se mantuvo pendiente de que todo saliera a la perfección.

La reacción del tema “Karma”, deviene de un hecho que causó conmoción entre el público argentino, cuando ambos se besaron públicamente por primera vez, nada menos que en la Argentina y ante la masividad del estadio Monumental. Cabe destacar que en octubre de este año confirmaron su relación cuando se mostraron de la mano por las calles de Nueva York. A pesar del hermetismo, Swift dio un paso más y la imagen del gesto de amor con Kelce recorrió el mundo entero.

“Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me”, expresa uno de los versos del tema con el que la cantante estadounidense decidió enviarle un guiño a Travis, lo que significa: “Karma es el chico de los Chiefs viniendo directo a casa conmigo”.

El segundo show se llevó a cabo este sábado, tras la suspensión de la programación para el 10, debido a la tormenta eléctrica sobre Capital Federal, que obligó a extender la permanencia de Swift hasta el domingo, día en que se recuperará aquella fecha perdida.

El beso de Taylor Swift y Travis Kelce en River @swiftiesforeternity

En su cuenta de Instagram, la estrella pop anunció: “Hemos reprogramado el espectáculo de esta noche en Buenos Aires para el domingo debido a que el clima es tan caótico que sería inseguro intentar realizar este concierto”.

De esta manera, el show de Taylor Swift en la Argentina, de momento, se llevó dos espectáculos imperdibles con sucesos que marcaron la primera estadía de la cantante en nuestro país. Desde cánticos como “Olé, olé, Taylor, Taylor”, los cuales la descolocaron por completo, hasta la emotiva previa de las fans en el estadio de Núñez que se convirtió en una especie de misa única y colmada de sensaciones.