Así es la ciudad más alta del mundo: está en Sudamérica y la expectativa de vida es de 35 años

A más de 5000 metros sobre el nivel del mar, en la gélida cumbre de la Cordillera de los Andes, La Rinconada (Perú) ostenta el título de la ciudad más alta del mundo. Aislada, sin servicios básicos de saneamiento y dominada por la minería de oro informal, presenta un paisaje extremo que trasciende las adversidades del clima y la altitud.

Ubicada en la región de Puno, Perú, La Rinconada, con una población estimada de entre 30.000 y 50.000 personas, se encuentra enclavada en un terreno árido y helado, con temperaturas que pueden descender hasta los -11 °C y un aire enrarecido que dificulta incluso los desplazamientos más sencillos. A pesar de ello, muchas personas siguen migrando a la zona en busca de oportunidades relacionadas con la minería de oro.

En La Rinconada, la expectativa de vida promedio de sus habitantes es de apenas 35 años James Michael Kaminski

Estudios científicos demuestran que los habitantes de las ciudades desarrollaron adaptaciones físicas para afrontar la hipoxia, la deficiencia de oxígeno causada por la altitud extrema. El aumento de la producción de hemoglobina es una de estas respuestas, lo que permite al cuerpo transportar el oxígeno con mayor eficiencia. Aun así, la esperanza de vida no supera los 35 años.

La economía local gira en torno a la minería informal, regida por un sistema llamado “cachorreo”, en el que los trabajadores pasan un mes entero sin cobrar, con la promesa de quedarse con el oro encontrado el último día. Si no encuentran nada, no reciben nada. La precariedad de este modelo se refleja en la salud de los mineros, quienes frecuentemente sufren intoxicaciones por mercurio, uno de los principales insumos utilizados en la separación del oro, y en la inseguridad generalizada causada por contratos sin protección laboral.

La ciudad combina aislamiento, frío y altitud, afectando la vida cotidiana

Para sobrevivir en este entorno inhóspito, los mineros y sus familias dependen de los suministros traídos de las regiones más bajas, lo que incrementa significativamente el costo de la vida y de los alimentos. La falta de infraestructura básica, como el acceso a agua potable y servicios de saneamiento, agrava aún más las difíciles condiciones de vida, explicó National Geographic.

Además de los problemas ambientales, La Rinconada también enfrenta casos de explotación sexual. La ciudad es uno de los lugares más violentos del país. Esto teniendo en cuenta que este sitio encabezó el ranking de homicidios elaborado por el Observatorio Peruano de la Delincuencia y la Violencia. Según La República, entre el 16 de junio de 2024 y el 15 de junio de 2025, la ciudad registró una tasa de homicidios de 52,9 por cada 100.000 habitantes.