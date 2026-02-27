¿Cada cuánto hay que cambiar el cepillo de dientes?

El cepillo de dientes, un elemento indispensable en la higiene personal, genera un gran misterio entre usuarios de todo el mundo y tiene que ver con la frecuencia con la que hay que cambiarlo. Desde gente que dice que se debe hacer una vez al mes hasta otros que sostienen que puede extenderse por un año, por lo que las opiniones en las redes sociales son muy variadas. Sin embargo, la doctora Primrose Freestone de la Universidad de Leicester, puso fin a esta discusión con recomendaciones claras y basadas en evidencia científica.

Según la especialista, la regla general es cambiar el cepillo de dientes cada tres meses. Esta recomendación, que coincide con el consejo del NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), es crucial para mantener una higiene bucal adecuada. No obstante, la Dra. Freestone advierte sobre una excepción importante: si la persona sufre de una infección bucal o de encías, el reemplazo debe ser más frecuente para prevenir la recontaminación. “Para un cepillo de dientes nuevo, hay que cambiarlo cada 3 meses. Sin embargo, si hay una infección bucal o de encías, necesitás cambiarlo con más frecuencia”, explicó la experta al Daily Mail.

Los expertos recomiendan cambiarlo cada tres meses en condiciones normales (Foto: Freepik) Mateus Andre

El problema principal, según la microbióloga, no radica tanto en la frecuencia con la que se cambia el cepillo, sino en cómo se limpia y almacena entre cada uso. La boca humana alberga más de 500 especies de bacterias y hongos, muchos de los cuales terminan en el cepillo tras cada cepillado.

Los restos de comida que quedan pueden favorecer el crecimiento de estos microorganismos, lo que hace esencial una limpieza adecuada del instrumento. “Tu boca tiene más de 500 especies de bacterias y hongos y algunos de estos terminan en tu cepillo de dientes cada vez que te cepillas los dientes, por lo que la limpieza del cepillo de dientes es esencial”, detalló Freestone.

Para una limpieza efectiva, Freestone sugirió lavar el cepillo con agua caliente de la canilla durante al menos 30 segundos después de cada uso para eliminar pasta dental, bacterias y residuos. Para una higiene más profunda, recomienda una inmersión de 30 minutos en bicarbonato de sodio o en enjuague bucal antibacteriano.

La recomendación es lavar el cepillo de dientes durante 30 segundos después de cada uso

La científica llevó la precaución un paso más allá: “Siendo microbióloga, también me lavo el cepillo de dientes cada semana con un jabón de manos antibacteriano, que elimina los restos de comida y mata cualquier microbio con el que el lavado con agua caliente no haya lidiado”. Además, subrayó la importancia de no guardar el cepillo cerca del inodoro para evitar la contaminación con bacterias fecales por el “spray de la descarga”.

Cabe recordar que la recomendación general es cepillarse los dientes al menos dos veces al día: una por la mañana y otra antes de dormir; esta última es la más importante porque durante la noche disminuye la saliva y las bacterias pueden actuar con mayor facilidad. Cada cepillado debería durar entre dos y tres minutos para limpiar bien todas las superficies de los dientes y la lengua.

No es obligatorio cepillarse después de cada comida, pero puede ser útil si se consumieron alimentos azucarados o ácidos, si se usa ortodoncia o si hay tendencia a las caries. Además, se recomienda usar hilo dental una vez al día, elegir un cepillo de cerdas suaves con pasta dental con flúor y cambiar el cepillo cada tres meses o antes si las cerdas se desgastan.