Científicos revelan cómo la voz materna “reprograma” el cerebro de los bebés

La voz materna es reconocida como un estímulo excepcionalmente potente y fundamental para el desarrollo del bebé. Así lo determinó un reciente estudio liderado por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Stanford, el cual demostró su importante efecto neurológico: la exposición regular a la voz de la madre no solo fortalece el vínculo afectivo, sino que favorece directamente la maduración de las vías cerebrales asociadas al lenguaje en los recién nacidos, un hallazgo relevante para el tratamiento de bebés prematuros.

La investigación, publicada en la revista especializada Frontiers in Human Neuroscience, se centró en un grupo de 46 bebés prematuros -nacidos con más de ocho semanas de antelación- que permanecían hospitalizados en centros médicos de Estados Unidos afiliados a Stanford Medicine.

Según trascendió, el equipo de expertas en pediatría dispuso que las madres se grabaran mientras leían un capítulo de El Oso Paddington en su idioma nativo. Luego, aquellas grabaciones fueron reproducidas para sus hijos durante la noche, en lapsos de diez minutos, con el objetivo de alcanzar un total de 160 minutos diarios a lo largo de las semanas previas al alta.

El estudio fue liderado por Katherine Travis, quien era profesora en Stanford Medicine al momento de la investigación y hoy es académica de la Facultad de Medicina Weill Cornell y el Instituto Neurológico Burke; junto a Melissa Scala, profesora de pediatría y neonatóloga en el Hospital Infantil Lucile Packard de Stanford, y Heidi Feldman, especialista en Pediatría del Desarrollo y del Comportamiento.

“Aspiramos a que estos resultados les proporcionen sosiego y la certeza de que, a pesar de la distancia, su voz ejerce una incidencia real y favorable en la evolución de sus hijos”, sostuvo Scala sobre la experiencia de muchos padres, quienes se sienten incapaces de acompañar a sus hijos en estas circunstancias.

El objetivo principal del estudio era darles a los bebés prematuros el momento que se estaban perdiendo. Como tienen que quedarse semanas o meses en el hospital, escuchan mucho menos la voz de mamá, lo que les genera una falta de estímulo auditivo clave.

Para probar el método, el equipo esperó a que los chicos estuvieran bien y los pasaran de la terapia intensiva neonatal a cuidados intermedios (solo participaron los que no tenían problemas graves de nacimiento). Al finalizar el periodo de exposición, los bebés recibieron resonancias magnéticas como parte de los controles habituales antes del alta.

Los resultados determinaron que el fascículo arqueado izquierdo -esa autopista cerebral clave para que podamos hablar- se desarrolló mucho más en los bebés que oyeron las grabaciones de sus mamás. El lado derecho, que tiene menos que ver con el lenguaje, no mostró tantos cambios, algo que ya esperaban los científicos.

“Esta es la primera prueba de que escuchar el habla realmente ayuda al desarrollo del cerebro a una edad tan, pero tan temprana”, dijo Travis, la autora principal de la investigación. Mientras que Scala expresó: “Es increíble que algo relativamente pequeño parezca tener un efecto tan grande”.

Cabe recordar que esto tiene una base biológica importante. El oído del bebé se activa a partir de la semana 24 de gestación y, a medida que el embarazo avanza, los sonidos —incluida la charla de mamá— llegan perfecto dentro del útero.

