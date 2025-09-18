Clematis, la enredadera que es muy parecida al jazmín pero más fácil de mantener

Si buscás una especie que reúna encanto, aroma y adaptabilidad, la Clematis es la alternativa ideal para renovar tu balcón o jardín. Sus flores grandes en tonalidades rosadas, violetas, azules y blancas la convierten en una elección irresistible para quienes disfrutan de la jardinería y quieren mostrar un patio bonito.

Esta trepadora forma parte de la familia de las Ranunculáceas y cuenta con más de 200 especies registradas. Su capacidad para escalar pérgolas o cubrir muros, junto con su fragancia similar al jazmín, la posiciona como protagonista en cualquier rincón verde de la casa.

Con tallos finos y rugosos, la Clematis precisa un soporte vertical para desarrollarse, como rejas o paredes. Sus flores, que alcanzan hasta 20 centímetros de diámetro, resultan llamativas y suelen aparecer hacia finales de la primavera. Generalmente, presentan entre 6 y 12 pétalos, aunque ciertas variedades pueden superarlos y ofrecen un espectáculo visual inigualable.

La clematis tiene una gran variedad de colores (Foto: Freepik)

Un detalle particular es que, mientras sus flores disfrutan de pleno sol, sus raíces requieren sombra y frescura. Este contraste resulta esencial para mantenerla sana y lograr una floración vigorosa. Por eso, se recomienda seguir estas instrucciones a rajatabla para lograr su desarrollo.

Para su mantenimiento, hay que seguir ciertas claves:

Riego constante: El suelo debe permanecer húmedo, evitando excesos de agua que afecten las raíces. Durante la primavera es imprescindible asegurar un riego frecuente que acompañe su crecimiento.

El suelo debe permanecer húmedo, evitando excesos de agua que afecten las raíces. Durante la primavera es imprescindible asegurar un riego frecuente que acompañe su crecimiento. Luz bien distribuida: Aunque necesita sol directo para florecer, sus raíces deben estar protegidas. Se recomienda rodearla de plantas bajas o cubrir la tierra con mantillo, un material orgánico que retiene humedad y regula la temperatura

Aunque necesita sol directo para florecer, sus raíces deben estar protegidas. Se recomienda rodearla de plantas bajas o cubrir la tierra con mantillo, un material orgánico que retiene humedad y regula la temperatura Tierra fértil: Para que despliegue todo su potencial, la Clematis requiere un sustrato rico en nutrientes, con aportes de fertilizantes orgánicos y minerales. Consultá en tu vivero qué mezcla resulta más apropiada para la variedad elegida.

Esta planta necesita sol en sus flores y sombra en sus raíces (Foto: Freepik)

Según los expertos en feng shui, esta planta aporta energía y vitalidad al hogar. Al ser una trepadora que crece hacia arriba y se expande, simboliza progreso, expansión personal y desarrollo de proyectos. Representa la búsqueda de metas más altas.

Sus flores grandes y coloridas aportan un chi (energía vital) vibrante. Colocar Clematis en el jardín o en un balcón ayuda a activar la creatividad, la inspiración y la alegría. Además, ayuda en la protección y armonía del hogar. Cuando se ubica cubriendo pérgolas, muros o cercos, crea una especie de “manto natural” que, desde el feng shui, funciona como protección energética, bloqueando influencias negativas y favoreciendo la intimidad del espacio.

Según su color, tiene distintas acepciones:

Tonos rosados y violetas : potencian la energía del amor y la conexión espiritual.

: potencian la energía del amor y la conexión espiritual. Blancos : atraen paz, pureza y claridad mental.

: atraen paz, pureza y claridad mental. Azules: invitan a la calma y a la comunicación armónica.

La ubicación recomendada para poner esta planta es en la entrada de la casa, para dar una bienvenida llena de vitalidad; en terrazas o balcones, para atraer buena energía y embellecer el entorno, y en el sector Este o Sureste del jardín, para nutrir la salud, la familia y la prosperidad.

Por su versatilidad y por la belleza que aporta en cualquier espacio, la Clematis continúa sumando adeptos entre los fanáticos de la jardinería. Si querés que tu balcón o jardín se luzca como nunca, esta enredadera es una apuesta segura.