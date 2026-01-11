Cómo actuar frente a un conflicto, según Bernardo Stamateas

Frente a una situación conflictiva, nunca deberíamos reaccionar a la carga emocional de la otra parte, ya que hacerlo dificulta cualquier posibilidad de resolución. En esos casos, lo más adecuado es preguntarnos: “¿Cuál es el problema aquí?”.

Imaginemos que una persona entra a un negocio para realizar una compra y, de repente, comienza a gritar: “¡Son unos ladrones!”. Si quien está a cargo del lugar reacciona desde esa misma emoción, se desatará una confrontación inútil que no conducirá a nada positivo. En cambio, si logra mantener la calma y procura identificar cuál es el problema del cliente, podrá enfocarse en encontrar una solución.

Tal vez me digas: “Pero, Bernardo, no es sencillo mantenerse calmado cuando te atacan”. Es cierto: no es fácil, pero tampoco es imposible, y es precisamente lo que nos permite resolver los conflictos de manera eficaz. Además, siempre deberíamos tener en cuenta qué tipo de relación tenemos con la otra persona: si es alguien cercano, un conocido o un desconocido.

Si, por ejemplo, alguien viene a contarte un chisme sobre una compañera de trabajo con quien no tenés un vínculo cercano, lo más aconsejable es tomar distancia y decir: “Ok, no es mi problema. Apenas conozco a esta persona”. En cambio, cuando alguien intenta involucrarte en un conflicto con un familiar con quien está molesto —lo que se conoce como “triangulación”—, lo mejor es no entrar en el juego y dejar clara tu posición: “No soy yo quien debe arreglar esto con vos. Hablalo con él o con ella, por favor”.

Cuando nos colocan en el medio de un conflicto entre dos personas, por lo general terminamos sintiéndonos usados y frustrados. Otra posible actitud es escuchar a quien se acerca con una queja sobre alguien cercano, pero sin dar crédito a sus palabras ni tomar partido por ninguno. Es decir, limitarnos a oír y nada más.

Ahora bien, si has sido blanco de críticas o recibiste comentarios negativos en las redes sociales, debés saber que eso nos sucede a todos. Muchas personas heridas y con baja autoestima buscan maltratar y descargar su “ira no admitida” en los demás, incluso de manera virtual. ¡No gastes tu tiempo respondiendo ese tipo de mensajes!

No te enfoques en los conflictos, sino en aquello que realmente es importante. Si estás discutiendo con alguien, considerá con quién y por qué motivo. ¿Vale la pena hacerlo? ¿Obtenés algún beneficio de ello? No dejes que otros decidan tus batallas; ¡elegilas vos con sabiduría!