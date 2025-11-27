Cómo ahuyentar a los mosquitos de casa con latas de durazno

Llega el calor y los mosquitos empiezan a aparecer como una de las plagas más molestas e invasivas en el hogar. Sin embargo, no hay que preocuparse, ya que se pueden utilizar múltiples elementos caseros para disuadirlos de manera sencilla y económica. Uno de los métodos más efectivos, pero también de los más desconocidos, se hace con las latas de durazno. Esta solución sencilla y económica es un antes y un después en el combate a estos intrusos indeseados.

El durazno en lata es una de las opciones más elegidas para comer un postre en los días de verano. Cuando terminamos las frutas, solemos tirar los envases de metal, lo cual es un grave error, ya que ese recipiente puede aprovecharse para ahuyentar a los mosquitos del hogar.

Con el calor, llega la proliferación de los mosquitos (Foto: Freepik)

Con las latas de durazno, podés hacer un porta espiral casero y económico para decirle adiós a los mosquitos. Los materiales que necesitás para realizarlo son los que se muestran a continuación:

Dos latas de durazno vacías y limpias.

Herramienta para cortar metal.

Pintura acrílica.

Aplicadores para detalles.

Alambre.

El paso a paso que debes respetar es el siguiente:

Cortar la base de dos latas por la mitad, hasta que te queden piezas de tres o cuatro centímetros de alto.

Marcar un semicírculo en una de las latas y retíralo para que quede un borde más largo, que va a ser la parte exterior.

Encastrar ambas partes: poner la lata de borde extendido por fuera y la otra por dentro. Doblar las aristas hacia adentro para fijarlas.

Pintar toda la superficie con la base elegida y deja secar bien antes de seguir.

Formar dos aros de alambre para las manijas y unirlos a la base metálica.

Cortar un tramo de alambre en forma de U para sostener el espiral repelente.

Las latas de durazno se puede utilizar para apoyar los espirales (Foto: X)

De esta manera, se puede crear un elemento para apoyar el espiral, el cual está hecho de una mezcla de polvo de madera, aglutinantes e insecticidas de baja concentración, generalmente piretrinas o piretroides, que se enciende para producir un humo repelente o letal para los mosquitos.

Otros métodos para ahuyentar los mosquitos

Ante la persistencia de los mosquitos en el hogar, no hay que olvidarse de utilizar otros métodos para evitar las picaduras. Para esto, se puede hacer:

Usar repelente: aplicar repelente en la piel expuesta y vuelve a aplicarlo según las indicaciones del producto. Si usás protector solar, aplícalo primero, dejá que se absorba y luego aplicá el repelente.

Vestir ropa adecuada: usa ropa clara, de manga larga y pantalones largos para cubrir la piel. Evitar los colores oscuros que atraen a los mosquitos.

Crear barreras: instala mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas, reparando cualquier agujero.

Utilizar ventiladores: el aire acondicionado y los ventiladores pueden mantener a los mosquitos a raya.

Evitar olores atractivos: no uses colonias o jabones con fragancias dulces, ya que atraen a los mosquitos.

Cabe recordar que la protección contra los mosquitos es fundamental, ya que en Sudamérica y en Argentina en particular pueden transmitir virus y parásitos que causan Dengue, Zika o Chikungunya. La especie de mosquito más peligroso de esta región es el Aedes aegypti, responsable de transmitir las mencionadas enfermedades.