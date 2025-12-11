Así fue la caída viral de Bad Bunny durante su primer concierto en México

Bad Bunny llegó a México para seguir con su gira “Debí tirar más fotos World Tour”, la cual ha tenido un gran éxito desde su residencia en Puerto Rico. En su primera noche en la Ciudad de México, el cantante sufrió un pequeño accidente, el cual rápidamente se volvió viral después de que los fans compartieran el momento.

Bad Bunny se cae en su primer concierto en México

El Conejo Malo inició con su gira de conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México este 10 de diciembre.

Bad Bunny sufrió una caída durante su primer concierto en la Ciudad de México

Aunque parecía que se trataba de una noche tranquila, la lluvia sorprendió al puertorriqueño y a los asistentes, pero todo parecía que transcurría con aparente normalidad, de acuerdo con Milenio.

Durante la presentación, Benito Antonio Martínez Ocasio, se subió al techo de su icónica casita, como parte común de su presentación, y en un momento resbala y cae al piso.

El cantante terminó de espaldas sobre la plataforma, muy cerca del borde de la estructura.

En las imágenes compartidas en plataformas como TikTok e Instagram se puede ver que el puertorriqueño se queda en el suelo por unos segundos y un momento después comienza a reírse por lo ocurrido para después continuar con su espectáculo como si nada hubiese ocurrido.

Bad Bunny inició su gira de conciertos en México el pasado miércoles 10 de diciembre de 2025 (Archivo-Instagram/@Badbunnypr) Instagram/badbunnypr

El incidente ocurrió mientras interpretaba su éxito Efecto, cerca de la mitad de su concierto, por lo que los asistentes reaccionaron con gritos de emoción al ver que el cantante siguió con el concierto sin que su accidente tuviera efectos mayores.

Cómo es el escenario de La Casita de Bad Bunny

Si algo caracteriza al "Debí tirar más fotos World Tour" es el escenario de La Casita, ya que es un símbolo de la identidad caribeña y una reinterpretación de cómo luce un hogar en Puerto Rico, de donde es originario Bad Bunny.

La primera vez que el público conoció esta pieza de arquitectura fue durante la residencia de Benito en su país, a la cual llamó “No me quiero ir de aquí”, de acuerdo con AD Magazine.

Fans sentados frente a "La casita" antes del concierto final de Bad Bunny de su residencia de verano en su tierra natal (Archivo-Foto AP/Alejandro Granadillo) Alejandro Granadillo - AP

La estética de colores vibrantes, la marquesina abierta y las sillas de plástico no solo representan a la isla, sino parte importante de América Latina, y se ha convertido en uno de los momentos más esperados de los conciertos del reguetonero.

La estructura que viaja en la gira fue diseñada por Mayna Magruder Ortiz y construida por un equipo liderado por el arquitecto Rafael Pérez Rodríguez.

Se caracteriza por sus muros rosa pastel, marcos y cornisas amarillas, ventanas típicas de zonas cálidas y dimensiones que permiten capacidad para 30 personas.

Cuándo y dónde serán los conciertos de Bad Bunny en México

Bad Bunny tendrá una serie de ocho conciertos en la Ciudad de México, todos en el escenario del Estadio GNP Seguros que, de acuerdo con TicketMaster, serán en las siguientes fechas:

Viernes 12 de diciembre

Lunes 15 de diciembre

Martes 16 de diciembre

Viernes 19 de diciembre

Sábado 20 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

Bad Bunny no programó conciertos en Estados Unidos como parte del "Debí tirar más fotos World Tour" (Archivo-Instagram/@badbunnypr) (Instagram/@badbunnypr)

Hasta el momento, el artista puertorriqueño solo tiene programadas esas fechas en la capital del país, sin anuncios oficiales sobre presentaciones en otros estados de México.

Bad Bunny inició su gira "Debí tirar más fotos World Tour" el pasado 21 de noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, República Dominicana, aunque el artista planea visitar 19 países, de acuerdo con TV Azteca.

En su gira, el famoso programó 57 conciertos que se llevarán a cabo en diferentes ciudades de América Latina, Europa, Asia y Oceanía, por lo que su tour concluirá hasta julio de 2026, y no programó conciertos en Estados Unidos.