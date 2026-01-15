Corte de luz en CABA: reacciones de bronca y memes ante la falta de suministro

Millones de usuarios de la ciudad de Buenos Aires y algunos sectores del Conurbano reportaron este jueves 15 de enero fallas totales en el suministro de energía durante el pico de una ola de calor. Los testimonios en redes ironizaron sobre los cortes de luz que afectaron a barrios como Palermo, Recoleta, Belgrano, Núñez, Caballito y Saavedra. También impactó en zonas de la provincia de Buenos Aires como San Isidro y Vicente López.

Cómo fueron las reacciones en las redes al corte masivo de luz en CABA

La red social X funcionó como el canal principal donde los ciudadanos expresaron su descontento a través de recursos humorísticos y críticas directas a las empresas prestatarias. Un mensaje popular utilizó un fragmento de la serie Los Simpson. En la imagen, el personaje Marge Simpson recrimina por error a Edesur antes de corregirse y apuntar contra Edenor.

Un fragmento de la serie Los Simpson ilustró la confusión de los vecinos entre las empresas prestatarias (X, @fedecamarotti)

Otro usuario (@morolwz) informó sobre la extensión del apagón en el corredor norte y Caballito e incluyó una captura de pantalla del sitio de Edenor con un mensaje de error técnico. El internauta ironizó sobre la incapacidad de la empresa para brindar información.

El mensaje de error que apareció en la página de Edenor en plena crisis

El humor de los usuarios también rescató figuras de la cultura popular argentina para ilustrar la situación: @richardf_90 compartió el video clásico de Ricardo Fort con su frase sobre el corte de energía. El contenido multimedia sintetizó el fastidio generalizado ante la falta de refrigeración en un contexto de temperaturas extremas.

El fastidio por las altas temperaturas fue sintetizado a través de un video clásico de Ricardo Fort (X, @richardf_90)

Por su parte, Macchi (@maqui2020) utilizó una imagen de Morena Rial para representar la supuesta tranquilidad de la distribuidora competidora mientras la otra recibe la mayoría de las quejas. La distribución de las áreas de servicio ubica a esta última compañía en la zona norte. Los reclamos afectaron a vecinos en Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, San Isidro y Vicente López. Los problemas en la red de Edesur impactaron sobre el barrio de Caballito.

Una twittera representó la supuesta tranquilidad de una distribuidora frente a los reclamos contra su competidora (X, @maqui2020)

Impacto del apagón en el transporte y la vía pública

La falla eléctrica derivó en complicaciones severas para la movilidad urbana y la seguridad vial. El sistema de transporte ferroviario sufrió interrupciones en la línea Mitre, específicamente en los ramales Tigre, Suárez y el Tren de la Costa. La línea San Martín registró demoras.

En la red de subterráneos, la línea D interrumpió su servicio por completo. La línea H mostró dificultades en su frecuencia habitual. La ausencia de semáforos en funcionamiento en intersecciones críticas, como la Avenida del Libertador, dificultó el tránsito vehicular.

Fuerte corte de luz en la Ciudad de Buenos Aires

La página oficial del Ente Regulador de Energía (ENRE) permaneció fuera de línea durante un tiempo, lo que impidió que los clientes consultaran el estado real de la red o el tiempo estimado de reparación. La falta de comunicación oficial por parte de las empresas distribuidoras sobre las causas exactas del desperfecto incrementó la incertidumbre entre los afectados.

Por qué el clima acrecentó el enojo de los usuarios

El fenómeno ocurrió en una jornada donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo una alerta naranja para la Capital. Este nivel de aviso indica que las temperaturas implican un riesgo importante para la salud de las personas. Los meteorólogos confirmaron que la ciudad transita su primera ola de calor de la temporada.

El apagón masivo afectó el suministro en los barrios porteños de Palermo, Recoleta, Belgrano, Núñez, Caballito y Saavedra Santiago Filipuzzi

Para alcanzar esta categoría, los registros deben superar los 22 grados de mínima y los 32,3 grados de máxima durante tres días consecutivos. El lunes la marca mínima fue de 22,6; el martes subió a 24,9 y el miércoles alcanzó los 22,8 grados.