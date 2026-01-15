Corte de luz en CABA: reacciones de bronca y memes ante la falta de suministro
Los usuarios manifestaron malestar ante la interrupción del servicio eléctrico con publicaciones irónicas; el evento coincidió con registros térmicos superiores a los 35 grados en el área metropolitana
- 4 minutos de lectura'
Millones de usuarios de la ciudad de Buenos Aires y algunos sectores del Conurbano reportaron este jueves 15 de enero fallas totales en el suministro de energía durante el pico de una ola de calor. Los testimonios en redes ironizaron sobre los cortes de luz que afectaron a barrios como Palermo, Recoleta, Belgrano, Núñez, Caballito y Saavedra. También impactó en zonas de la provincia de Buenos Aires como San Isidro y Vicente López.
Cómo fueron las reacciones en las redes al corte masivo de luz en CABA
La red social X funcionó como el canal principal donde los ciudadanos expresaron su descontento a través de recursos humorísticos y críticas directas a las empresas prestatarias. Un mensaje popular utilizó un fragmento de la serie Los Simpson. En la imagen, el personaje Marge Simpson recrimina por error a Edesur antes de corregirse y apuntar contra Edenor.
Otro usuario (@morolwz) informó sobre la extensión del apagón en el corredor norte y Caballito e incluyó una captura de pantalla del sitio de Edenor con un mensaje de error técnico. El internauta ironizó sobre la incapacidad de la empresa para brindar información.
El humor de los usuarios también rescató figuras de la cultura popular argentina para ilustrar la situación: @richardf_90 compartió el video clásico de Ricardo Fort con su frase sobre el corte de energía. El contenido multimedia sintetizó el fastidio generalizado ante la falta de refrigeración en un contexto de temperaturas extremas.
Por su parte, Macchi (@maqui2020) utilizó una imagen de Morena Rial para representar la supuesta tranquilidad de la distribuidora competidora mientras la otra recibe la mayoría de las quejas. La distribución de las áreas de servicio ubica a esta última compañía en la zona norte. Los reclamos afectaron a vecinos en Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, San Isidro y Vicente López. Los problemas en la red de Edesur impactaron sobre el barrio de Caballito.
Impacto del apagón en el transporte y la vía pública
La falla eléctrica derivó en complicaciones severas para la movilidad urbana y la seguridad vial. El sistema de transporte ferroviario sufrió interrupciones en la línea Mitre, específicamente en los ramales Tigre, Suárez y el Tren de la Costa. La línea San Martín registró demoras.
En la red de subterráneos, la línea D interrumpió su servicio por completo. La línea H mostró dificultades en su frecuencia habitual. La ausencia de semáforos en funcionamiento en intersecciones críticas, como la Avenida del Libertador, dificultó el tránsito vehicular.
La página oficial del Ente Regulador de Energía (ENRE) permaneció fuera de línea durante un tiempo, lo que impidió que los clientes consultaran el estado real de la red o el tiempo estimado de reparación. La falta de comunicación oficial por parte de las empresas distribuidoras sobre las causas exactas del desperfecto incrementó la incertidumbre entre los afectados.
Por qué el clima acrecentó el enojo de los usuarios
El fenómeno ocurrió en una jornada donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo una alerta naranja para la Capital. Este nivel de aviso indica que las temperaturas implican un riesgo importante para la salud de las personas. Los meteorólogos confirmaron que la ciudad transita su primera ola de calor de la temporada.
Para alcanzar esta categoría, los registros deben superar los 22 grados de mínima y los 32,3 grados de máxima durante tres días consecutivos. El lunes la marca mínima fue de 22,6; el martes subió a 24,9 y el miércoles alcanzó los 22,8 grados.
