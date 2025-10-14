Creó el tráiler de una falsa película de Disney para proponerle casamiento a su novia y se viralizó

Un hombre se volvió viral en redes sociales al crear un video con inteligencia artificial para pedirle casamiento a su novia. El joven, quien sabía que su amada adoraba las películas de Disney, generó un tráiler de tan solo unos minutos que hablaba de una mujer que soñaba desde hace mucho tiempo con casarse, pero que su prometido por distintos factores nunca se lo proponía. Sin embargo, la historia de animación inventada prometía a los espectadores que en la siguiente primavera todo cambiaría para los protagonistas y que finalmente el novio le haría la gran propuesta.

La reacción de la mujer al descubrir que toda la grabación había sido creada como parte de su propia propuesta de casamiento emocionó a todos los usuarios en redes sociales. Entre saltos, abrazos y besos, dio el “sí” y cumplió su sueño de casarse casi como una “princesa de Disney”. Rápidamente, el clip alcanzó millones de visualizaciones alrededor del mundo y muchas personas aseguraron que se trataba de una forma original de pedir casamiento.

Le pidió casamiento con un tráiler de Disney

“Me parece hermoso, me encanta. Qué lindo quedó“; ”El amor todavía existe"; “Tenés que cerrar los estudios” y “Una de las propuestas más originales y bonitas. Le dio mil vueltas a Disney”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron al respecto.

¿Cómo generar un video al estilo Disney con IA?

Lo que a muchas personas les generó curiosidad y ganas de aprender es cómo el hombre logró crear este divertido video para su amada. Es por esto que el creador de contenidos, Diego Viegas, explicó en su canal de TikTok una forma sencilla de llegar a este sorprendente resultado. “Lo primero que hacemos es ir a ChatGPT y vamos a añadir una imagen nuestra y le pedimos que la recree al estilo Pixar. Aquí tenemos el resultado y vamos a descargar la imagen”, comenzó el paso a paso.

“Ahora, lo que hacemos es irnos a Hedra.com. Tenés que saber que esta inteligencia artificial es de pago, pero nos dan siete segundos gratuitos para generar nuestro video y tener este resultado. Así que regístrate y ahora vamos a darle clic a ‘video’. Aquí es donde debemos subir nuestro video y nuestro audio”, continuó el creador de contenidos.

¿Cómo crear una animación de Pixar con IA?

Una vez creado el audio requerido para el video o texto alternativo, el programa permitirá descargar un video en el que los protagonistas son parte de una animación de Pixar, perfecta para hacer una propuesta de casamiento o para divertirse.