Nico Occhiato habló sobre el final de La Voz Argentina y su opinión no pasó desapercibida

El lunes 13 de octubre terminó La Voz Argentina (Telefe) y Nicolás Behringer se consagró como el ganador del certamen. Pese a la felicidad del participante, en las redes sociales surgió un fuerte repudio de los usuarios y televidentes ante la cara de desgano del jurado, compuesto por Mariana “Lali” Espósito, Luck Ra, el dúo Miranda! y Soledad Pastorutti. Por este motivo, Nicolás Occhiato, que ofició de conductor del reality, salió a responder con firmeza.

El fundador de LUZU TV no dejó pasar las críticas que recibió y mediante su programa de streaming, Nadie dice nada, se sinceró y dio a conocer por qué se vio aquella reacción de los coaches y de él cuando se reveló el nombre del ganador.

Según adelantó el conductor, la final se habría grabado cuatro veces, por eso la emoción de todos no fue auténtica (Fuente: Luzu TV)

“Nunca es así el final de La Voz, pero ¿qué pasó? El canal tenía la necesidad de que el programa dure un mes más. Entonces, en esa necesidad, las agendas de todos los jurados no estaban para que pudieran estar disponibles. No había nadie. De hecho mismo nosotros teníamos fecha en Tucumán”, empezó Occhiato.

Y fue contundente: “Lo que pasa es que la final debería haber sido hace un mes. Lo cuento para que se entienda el por qué de la poca emoción para un laburo que se hizo muy groso. Porque la verdad que, para que el programa salga al aire es una producción de la con*** de la lora. Fue un ‘programón’, fue un éxito. Fue espectacular. Esto lo cuento para que se entienda para aquellos que dicen que hubo poca emoción. Y sí, la verdad es que la final se grabó cuatro veces”.

El comentario de Occhiato llegó después de que en la plataforma X, Soledad Pastorutti enfrentara las críticas. Todo empezó tras felicitar al ganador del reality y al resto de los finalistas. Allí, la cantante hizo una apreciación de cómo fue su paso por el ciclo y dio cuenta de que se enteró del resultado luego de la función que brindó en el Teatro Gran Rex.

No solo el rostro del jurado llamó la atención de los televidentes, sino que al momento de enseñar el sobre con el nombre del ganador, no se reveló el porcentaje de votos que recibió. Esto despertó sospechas y furia por un cierre grabado.

Soledad respondió al malestar de los fanáticos por las grabaciones del programa (Foto: X @sole_pastorutti)

Frente a los cuestionamientos por no transmitirse en vivo, Pastorutti expuso: “Se decidió continuar más tiempo y ya nuestras agendas no coincidían. Pero de verdad hubo mucho laburo y corridas detrás”. Antes de ello, resaltó: “La producción es increíble, se labura todo. No todo lo que ocurre depende de ellos y la verdad creo que este año les tocó tomar decisiones muy difíciles”.

Cabe remarcar que los cuatro semifinalistas de La Voz Argentina interpretaron en la emisión del domingo sus últimas canciones como solistas. Nicolás Behringer del Team Luck Ra cantó “Un pacto” de Bersuit Vergarabat, Milagros Gerez Amud del Team Soledad interpretó “Se dice de mí”, el tanto que popularizó Tita Merello, Alan Lez del Team Lali se lució con “Cryin” de Aerosmith y Eugenia Rodríguez del Team Miranda! se lució con “I Dreamed a Dream” del musical Los Miserables. A partir de esto, al día siguiente se conoció la decisión del público.