Juli Poggio tendrá un negocio muy alejado de los medios y sorprendió a más de uno
La ex hermanita abrirá un local junto a sus padres en Pilar; adelantó que tendrá una variedad de productos con su identidad
Desde que entró a Gran Hermano, Julieta Poggio remarcó que uno de sus máximos sueños era poder vivir de lo que amaba: actuar, bailar y cantar. Sin embargo, su explosión en redes sociales hizo que gran cantidad de marcas la eligieran para representarlas y por ende logró mejorar su economía no solo para vivir, sino para empezar a pensar en invertir. Así, con el excedente de sus trabajos logró ahorrar y comprarse su primer departamento. También lanzó una marca de maquillajes conocida como SoCute by Juli Poggio y ahora anunció el lanzamiento de una cafetería, Raíza by JuliPo.
El anuncio de su nuevo emprendimiento se dio en el programa Rumis, del streaming Somos La Casa, en el que trabaja junto a Lizardo Ponce, Lola Latorre, Selena Mosca, Sebastián Manzoni y Manuel Dons. “Mis papás van a abrir un vivero por la zona de Pilar, ahora que se mudaron por allá. Va a ser un vivero boutique. No es un vivero mayorista sino más ‘conchetito’. Dentro del vivero yo voy a ser socia de mis papás y voy a poner un cafecito", contó, feliz por sus logros.
“Te tomás un cafecito y te regalamos una semillita o un plantita. El vivero se va a llamar Raíza, que tiene un significado que viene como de raíz femenina. Y el cafecito Raíza by JuliPo. Va a ser todo muy lindo. Ya estamos eligiendo todas las bandejitas”, explicó sobre la dinámica que tendrá el lugar.
“Así que bueno, ya soy dueña de una marca de maquillajes y ahora dueña de una cafetería”, recordó la ex hermanita. A su vez, detalló que en su lanzamiento espera invitar a todos sus amigos de los medios para promocionar esta nueva experiencia que promete ser única. En redes sociales, sus fans la felicitaron por sus nuevas inversiones que darán trabajo a muchas más personas.
“Me encanta que sea super trabajadora y emprendedora, el medio está lleno de ‘rascaollas’ sin talento y ella es una excepción. Excelente”, “La verdad la piba resultó muy inteligente. Ya tiene su departamento, ¡y sigue por más!“, ”Siempre se burlaron de ella y al final resultó ser la única que utilizó su llegada al público y su fama para trabajar de lo que ama (teatro), en emprender y trabajar más allá de las redes", fueron algunos de los halagos que recibió Juli Poggio en X.
Aunque la ubicación del local aún es desconocida y por el momento no cuenta con una página oficial, en su cuenta de Instagram Juli Poggio lanzó un adelanto del logo de la cafetería y dijo: “Se viene”, sumando emojis de corazones y caritas de emoción. Aunque todavía no hay fotos de cómo estará decorado el interior del lugar, muchos seguidores fieles aseguraron que la diva no dejará que falten referencias Hello Kitty uno de sus dibujos preferidos.
Es así que la ex hermanita compartió gran cantidad de fotos donde con Photoshop algunas personas la ubicaron en cafeterías ficticias rodeadas de mesas rosas con moños, muchos brillos y gigantografías de Hello Kitty, temáticas que son una parte única de su personalidad juvenil.
