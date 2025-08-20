LA NACION

Cuáles son las ventajas de las personas de baja estatura, según expertos

Estudios de diferentes universidades y médicos pusieron la lupa en esta condición física de las personas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Estudios determinaron cuáles son las ventajas de las personas de talla baja
Estudios determinaron cuáles son las ventajas de las personas de talla baja

Contrario a los estereotipos negativos que se manifiestan en distintas sociedades de todo el mundo, expertos en medicina indicaron que las personas de menor estatura que la media o bien de talla baja tienen ciertas ventajas por sobre el resto.

Esta cuestión anatómica de cada cuerpo puede acomplejar a quien lo padece o, por el contrario, enorgullecerse por dicha condición. Uno de los ítems a subrayar es que las personas “bajitas” suelen ser más longevas que el resto de la población.

Qué ventajas tienen las personas de baja estatura
Qué ventajas tienen las personas de baja estatura

“Los cuerpos más pequeños y de menor estatura tienen tasas de mortalidad más bajas y menos enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, especialmente en la mediana edad”, explicó el sitio especializado Koha, quien habló con Jean-Marie Robine, un demógrafo inglés que estudia la relación entre la salud y la longevidad.

Por otra parte, el médico Thomas Samaras indagó aún más en las pruebas que recabó en un estudio y explicó: “Las personas más pequeñas tienden a comer menos y a utilizar menos recursos para cosas como la ropa, lo que contribuye a la conservación a medida que los recursos escasean”.

La estatura, un tema que acompleja a las personas
La estatura, un tema que acompleja a las personas

En cuanto a la salud, las personas de talla baja tienen menos probabilidades de sufrir enfermedades crónicas avanzadas. Esta cuestión viene entrelazada con la expectativa de vida y la longevidad en este tipo de pacientes.

Por último, se cree que los hombres de menor altura desarrollan cualidades sociales positivas para comportarse de manera estratégica e inteligente, y así pulir cualquier tipo de mirada o prejuicio sobre ellos.

LA NACION
Más leídas
  1. Un juez falló en favor de que Cristina no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad
    1

    Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad

  2. Cuándo son los paros de controladores aéreos que afectarán vuelos desde este viernes 22 de agosto
    2

    Uno por uno, cuándo son los paros de controladores aéreos que afectarán vuelos desde este viernes 22 de agosto

  3. Florencia Peña se sumó a la polémica sobre Homo Argentum
    3

    Florencia Peña se sumó a la polémica sobre Homo Argentum

  4. Un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
    4

    Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió

Cargando banners ...