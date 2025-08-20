Cuáles son las ventajas de las personas de baja estatura, según expertos

Contrario a los estereotipos negativos que se manifiestan en distintas sociedades de todo el mundo, expertos en medicina indicaron que las personas de menor estatura que la media o bien de talla baja tienen ciertas ventajas por sobre el resto.

Esta cuestión anatómica de cada cuerpo puede acomplejar a quien lo padece o, por el contrario, enorgullecerse por dicha condición. Uno de los ítems a subrayar es que las personas “bajitas” suelen ser más longevas que el resto de la población.

Qué ventajas tienen las personas de baja estatura

“Los cuerpos más pequeños y de menor estatura tienen tasas de mortalidad más bajas y menos enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, especialmente en la mediana edad”, explicó el sitio especializado Koha, quien habló con Jean-Marie Robine, un demógrafo inglés que estudia la relación entre la salud y la longevidad.

Por otra parte, el médico Thomas Samaras indagó aún más en las pruebas que recabó en un estudio y explicó: “Las personas más pequeñas tienden a comer menos y a utilizar menos recursos para cosas como la ropa, lo que contribuye a la conservación a medida que los recursos escasean”.

La estatura, un tema que acompleja a las personas

En cuanto a la salud, las personas de talla baja tienen menos probabilidades de sufrir enfermedades crónicas avanzadas. Esta cuestión viene entrelazada con la expectativa de vida y la longevidad en este tipo de pacientes.

Por último, se cree que los hombres de menor altura desarrollan cualidades sociales positivas para comportarse de manera estratégica e inteligente, y así pulir cualquier tipo de mirada o prejuicio sobre ellos.