Se despertó azul, fue a la guardia médica de urgencia y el diagnóstico que recibió lo dejó atónito

Lo que parecía ser un serio problema de salud terminó convirtiéndose en una de las historias más insólitas del año en Reino Unido. Tommy Lynch, un trabajador de la construcción de 42 años que vive en el condado de Derbyshire, se despertó una mañana y notó algo que lo dejó completamente en shock: su piel estaba totalmente azul.

El hombre pensó que algo grave le sucedía, ya que además del color de su piel, se sentía muy cansado. Aunque decidió recostarse, cada vez que se levantaba y se veía en el espejo, se parecía más y más a uno de los personajes de la película Avatar de James Cameron.

Un hombre fue llevado de urgencia al hospital después de ponerse azul (Foto: Tommy Lynch / SWNS)

Preocupado por su situación, tomó valor y decidió mostrarle a un amigo su terrorífico aspecto. Al verlo, el hombre le sugirió que fuera directamente al hospital por si estaba con algún problema relacionado con la falta de oxígeno en la sangre.

Con ese miedo en la cabeza, Lynch fue al Queen’s Hospital de Burton y, apenas llegó a la guardia, la escena llamó la atención de todos. “Me miraban como si hubieran visto un fantasma”, contó después. El personal médico se alarmó al ver el color de su piel y decidió actuar rápido. En pocos minutos lo acostaron en una camilla y comenzaron a administrarle oxígeno mientras intentaban entender qué estaba pasando.

Lo que más preocupaba a los médicos es que el hombre pudiera tener un problema sanguíneo (Foto: Tommy Lynch / SWNS)

En cuestión de minutos, el caso había despertado tanta curiosidad que varios médicos se acercaron para revisarlo. “En un momento había como diez médicos a mi alrededor”, recordó entre risas. Algunos incluso admitieron que nunca habían visto un caso similar, ya que, para ellos, una persona con ese color de piel y en esa tonalidad no podría estar consciente ni siquiera caminar por sus propios medios.

La clave apareció cuando uno de los profesionales decidió limpiar el brazo de Lynch con una toallita con alcohol. En ese instante ocurrió algo inesperado: el color azul de su piel comenzó a desaparecer. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de lo que había pasado.

Las sábanas que ocasionaron que su piel quedara teñida de azul (Foto: Tommy Lynch / SWNS)

La causa del extraño color no era una enfermedad ni un problema en la sangre, sino algo mucho más simple. Las responsables eran unas sábanas nuevas que el hombre había estrenado esa misma semana. Como nunca las había lavado antes de usarlas, el tinte de la tela se transfirió a su piel durante la noche. El calor del cuerpo y el sudor hicieron que el color se impregnara aún más. “Cuando vi que el azul se iba con la toallita entendí todo. Eran las sábanas”, contó Tommy.

Una vez descubierto el origen del problema, la tensión en la sala de urgencias se transformó en risas. “Me sentí muy avergonzado por haberles hecho perder el tiempo”, confesó. Esta experiencia lo llevó a hacer un posteo en su cuenta de Facebook, en donde contó en detalle todo lo sucedido y recomendó lavar todo antes de estrenarlo.