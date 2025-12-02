Cuánto cuesta el pan dulce que vende Damián Betular para la Navidad 2025

El reconocido pastelero Damián Betular incorporó esta semana a la vitrina de su local en Villa Devoto una nueva propuesta gastronómica centrada en la celebración navideña de 2025. La serie de productos artesanal incluye una receta propia del tradicional pan dulce y diversas piezas de chocolatería agrupadas bajo el concepto temático de El Cascanueces.

Cuál es el precio del pan dulce de Damián Betular

El pan dulce de edición limitada tiene un precio final de 56.000 pesos y su peso neto es de 750 gramos. La receta desarrollada por el equipo de pastelería se aleja de la versión tradicional con frutas abrillantadas. Esta variante de autor apuesta por una composición orientada a los amantes del chocolate.

El pan dulce de la colección 2025 tiene un precio final de 56.000 pesos por una pieza de 750 gramos (Fuente: Betular Pâtisserie)

La masa incorpora cacao, avellanas tostadas y naranjas confitadas. El interior cuenta con trozos de chocolate semiamargo para aportar humedad y sabor intenso. La terminación superior presenta un craquelin crocante de cacao y avellanas. El producto se entrega dentro de una caja de diseño rígido pensada para su correcta conservación hasta la noche de Navidad.

Cuánto sale la figura de chocolate El Cascanueces

La colección toma su nombre de la famosa pieza de ballet y la pastelería diseñó una figura comestible alusiva. La escultura de chocolate replica la forma de un soldado cascanueces. Este producto se comercializa a 54.000 pesos y pesa 200 gramos.

La pieza se elabora con chocolate con leche de alta calidad. Su interior guarda un relleno de gianduja de pistachos, combinado con una pasta artesanal del mismo fruto seco y un agregado de pistachos crocantes para generar contraste de texturas.

La figura comestible de El Cascanueces pesa 200 gramos y se comercializa a 54.000 pesos (Fuente: Betular Pâtisserie)

Cuáles son los valores de los turrones y confituras

La oferta para la mesa dulce se complementa con barras de turrón de 180 gramos. Existen tres variedades diferentes y todas comparten el mismo precio. Cada unidad de turrón cuesta 28.000 pesos. Las combinaciones de sabores buscan un perfil sofisticado:

Pecán y frambuesa: Elaborado con chocolate caramelizado, gianduja de nueces pecanas, pate au fruit de frambuesas y crocante de frambuesas.

Maní y caramelo: Una barra de chocolate semiamargo rellena de gianduja de maní y caramelo salado.

Avellanas y cookies: Opción de chocolate con leche, gianduja de avellanas y trozos de galletitas.

Las grageas acompañan la línea de confituras con un costo idéntico de 28.000 pesos por 180 gramos. Los cuatro sabores disponibles se diferencian por color. Las rojas combinan avellanas y chocolate semiamargo. Las verdes contienen maní garrapiñado y chocolate con leche. Las blancas son de coco y chocolate blanco. Las marrones mezclan ginger cookies con chocolate caramelizado.

Las grageas se ofrecen en cuatro sabores diferenciados por color a un valor de 28.000 pesos (Fuente: Betular Pâtisserie)

La propuesta de Betular Pâtisserie también incluye opciones para compartir en reuniones numerosas. La caja de degustación reúne nueve tortas en formato petit. El valor de este set de minitortas alcanza los 110.000 pesos. La selección abarca las creaciones más solicitadas del local. Entre los sabores se encuentran el postre Chajá, la Pavlova, y variedades de pistacho, limón, frutilla, avellana, café con chocolate, frambuesa con lima y la torta Carmen.

Los macarons también forman parte del catálogo festivo. Se venden en cajas de diferentes tamaños según la necesidad del cliente. La presentación más grande contiene 24 unidades. El precio máximo por la caja de dos docenas de macarons es de 122.000 pesos. Los gustos disponibles en esta colección son banana caramelizada, dulce de leche, pistacho, vainilla, chocolate y salted caramel.

