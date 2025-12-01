La pastelería de Damián Betular hará un pan dulce edición limitada: cuánto sale

Damián Betular volvió a sorprender a sus fanáticos con el reciente combo navideño que lanzó a través de su pastelería, la cual se ubica en Villa Devoto. Esta colección comprende diferentes productos y la bautizó como: El cascanueces. Conocé qué recetas preparó y cuánto cuesta el valor de su famoso pan dulce.

Mediante el sitio web de Betular Pâtisserie, el jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) armó un especial para las Fiestas que puede adquirirse completo o por separado. Esta incluye una figura de cascanueces, un pan dulce, macarons, degustación de nueve tortas petits, grageas y turrones.

Damián Betular lanzó su colección navideña y la bautizó El Cascanueces (Fuente: Betular Pâtisserie)

Cuánto cuesta el pan dulce navideño de Damián Betular

El pan dulce de Betular cuesta $56.000 y su peso es de 750 gramos. Este lleva cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas, chocolate semi amargo y arriba un craquelin de cacao y avellanas. Además, el empaque consiste en una caja sofisticada que es ideal para conservarlo hasta Navidad.

Cascanueces de chocolate (Fuente: Betular Pâtisserie)

Cuál es el precio de la colección El cascanueces que Damián Betular preparó para Navidad

Aquellos que tengan interés en adquirir el combo, pueden hallar cada producto con su valor por separado. De tal forma se ofrece una cierta libertad al cliente para armar la entrega final según el gusto de cada uno.

El cascanueces tiene un precio de $54.000. Se trata de una figura de chocolate con leche, rellena de gianduja de pistachos, pasta artesanal de pistachos y crocante de pistachos. Su peso es de 200 gramos.

Cascanueces de chocolate (Fuente: Betular Pâtisserie)

Los turrones se venden en tres versiones, cada uno cuesta $28.000 y pesan 180 gramos. Ellos son:

Pecan y frambuesa, es un turrón de chocolate caramelizado, gianduja de nueces pecanas, pate au fruit de frambuesas y crocante de frambuesas.

de nueces pecanas, de frambuesas y crocante de frambuesas. Maní y caramelo. Este turrón está hecho con chocolate semi amargo, gianduja de maní y caramelo salado.

de maní y caramelo salado. Avellanas y cookies. La tercera opción se trata de un turrón de chocolate con leche, gianduja de avellanas y cookies.

Turrones de tres sabores distintos (Fuente: Betular Pâtisserie)

La degustación de las petits consiste en nueve tortas diferentes. Su valor de mercado es de $110.000 y cada una de ellas pertenece a la colección que se muestra en vidriera. Estas son:

Avellana.

Café y chocolate.

Carmen.

Chajá.

Frambuesa y lima.

Frutilla.

Limón.

Pavlova.

Pistacho.

Tortas mini de nueve sabores distintos (Fuente: Betular Pâtisserie)

Asimismo, la colección El cascanueces de Damián Betular contiene una variedad limitada de macarons, los cueles se pueden comprar por media docena, una docena o 24 unidades. Su precio depende de la cantidad y el valor máximo es de $122.000. Los sabores que se incluyen son:

Banana caramelizada.

Dulce de leche.

Pistacho.

Vainilla.

Chocolate.

Salted caramel.

Los macarons que se ofrecen en la colección de El cascanueces (Fuente: Betular Pâtisserie)

Por último, las grageas navideñas están disponibles en diferentes sabores. El valor es de $28.000 por los 180 gramos. Los cuatro gustos son:

Grageas de cuatro diferentes sabores (Fuente: Betular Pâtisserie)

Grageas rojas de avellanas y chocolate semi amargo.

Grageas verdes de maní garrapiñado y chocolate con leche.

Grageas blancas de coco y chocolate blanco.

Grageas marrones de ginger cookies y chocolate caramelizado.

El origen del pan dulce

El pan dulce se originó en Italia como panettone, un bizcocho alto y aireado, que se asocia con la Navidad. Este postre comenzó a elaborarse en la región de Milán en el siglo XV, y se hizo popular entre las familias durante las festividades navideñas. Con el paso de los siglos y la inmigración de ese país a la Argentina, se consolidó como una opción tradicional para compartir en la mesa dulce de Noche Buena.