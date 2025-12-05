Cuatro bares para conocer personas, hacer amistades y volver a apostar al amor en Buenos Aires

Con la llegada del clima veraniego, la ciudad vuelve a llenarse de movimiento y de ganas de socializar. Sin embargo, el ritmo cotidiano —entre jornadas laborales extensas, estudios y actividades personales— hizo que para muchos se vuelva cada vez más difícil mantener espacios de encuentro.

Esa falta de tiempo no frenó las ganas y, por el contrario, impulsó nuevas formas de conectar. Hoy proliferan propuestas que invitan a hacer amistades, ampliar vínculos o animarse a una cita distinta en bares que ofrecen música en vivo, karaokes, encuentros temáticos, juegos grupales o dinámicas de “microcitas” que permiten romper el hielo en pocos minutos. A continuación, te dejamos una selección de cuatro bares y propuestas para conocer gente en la Ciudad de Buenos Aires, según cada estilo, ambiente y preferencia.

PIBÄ Bar

Nacido de la idea de tres amigos —Hernando Lagos, Eduardo Teisaire y Urbano Rattazzi—, PIBÄ se convirtió en uno de los puntos de encuentro más espontáneos de la ciudad. Su esencia se basa en el concepto de sidewalk gourmet: mesas al aire libre, ambiente relajado y una propuesta de comida al paso pensada para compartirse. Pinchos de autor, cervezas de calidad y coctelería simple son el punto de partida, pero lo que realmente atrae es la experiencia social.

PIBÄ Bar cuenta con sucursales en Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, Italia y España (Foto: Gentileza de PIBÄ STREET GOURMET)

Además, sus eventos semanales anunciados en redes y siempre con gran convocatoria, generan dinámicas que rompen el hielo: desde trivias hasta propuestas temáticas para conocer gente afín. Los fines de semana, el karaoke se vuelve protagonista y reúne a desconocidos que terminan cantando juntos.

Cada local funciona como una vereda extendida donde la gente termina interactuando casi sin proponérselo. Se encuentran en Recoleta, Palermo, Retiro, Caballito, Villa Urquiza, Belgrano y se viaja al interior del país, también se puede disfrutar de esta experiencia en Corrientes y Mendoza.

Otra de las ventajas del lugar es que cuenta con cerveza artesanal creada en su propia fábrica (Foto: Gentileza de PIBÄ STREET GOURMET)

Snailey Walker

Snailey Walker se encuentra ubicado en el corazón de Palermo en la calle Honduras 5618 (Foto: Gentileza de Snailey Walker)

Creado en 2022, Snailey Walker nació de años de viajes y de una idea clara: “No ser solo un bar, sino un punto de encuentro”, explica Leonardo Bonesi, uno de sus encargados, en diálogo con LA NACION. Bajo el lema “Drink Like a Legend”, su propuesta combina diseño, ambientación y coctelería de autor para que cada visita se sienta como una experiencia completa.

Ubicado en el corazón de Palermo, suelen asistir amantes de la coctelería, amigos que buscan un lugar nuevo para disfrutar de fiestas y eventos, pero sin perder la oportunidad de tener una charla amena entre tapeos.

Todos los detalles de la experiencia Snailey Walker

El ambiente favorece el cruce de conversaciones espontáneas con una enorme barra adornada con cuidada botellería y mesas en formato box, algo clave para quienes quieren conocer gente en un espacio cuidado.

Cada semana, a través de sus redes sociales, donde ya cuentan con más de 20 mil seguidores, invitan a su público a participar música en vivo, DJs, tarot, fiestas temáticas o desfiles.

Queen’s Ale House

Si además de salir y divertirse se busca en la noche aprender nuevos idiomas, el lugar ideal para hacerlo es Queen’s Ale House, ubicado en Loyola 582, Villa Crespo. Este bar cuenta con shows de stand up, noches de karaoke y presentaciones de humoristas, pero sin lugar a dudas su mayor atractivo se da los días jueves, en la que las personas pueden participar de un intercambio cultural.

La idea de esta innovadora propuesta surgió a partir de que sus dueños originales eran una pareja compuesta por un argentino y una mujer de origen chino. Según relató a LA NACION su sobrino, Nacho Berolsky, desde un principio la idea fue “unificar culturas”.

Cada persona que ingresa al lugar recibe un sticker de una banderita según el idioma que habla, al sentarse en la mesa otras personas que buscan practicar el idioma pueden acercarse y mantener una conversación espontánea que incentiva al aprendizaje y la creación de nuevas amistades.

No se cobra entrada al bar para participar del intercambio cultural (Foto: Gentileza de Queen's Ale House)

El momento más divertido de la noche llega cuando se invita a los distintos grupos de personas que hablan el mismo idioma a pasar al escenario y animarse a cantar una canción juntos, sumando a la práctica del lenguaje en un entorno seguro y cuidado. Para participar no se necesita de inscripción previa y no se abona entrada para ingresar.

“Incluso en el último tiempo se armó un grupo de WhatsApp, que no está desarrollado por el bar, pero en el que distintas personas organizan para venir. Hay personas de distintos países que se conocieron viniendo a esta propuesta y siguen con el intercambio mensajes para seguir aprendiendo”, detalló Berolsky.

Queen's Ale House es un bar multicultural ubicado en Villa Crespo

Rubí Wine Bar

En el corazón de San Miguel, Rubí Wine Bar empezó como una vinoteca en 2020 y, con el tiempo, se convirtió en el proyecto soñado de Javier y Florencia, una pareja unida por su amor por el vino. En 2023 mudaron el local y lo transformaron en un bar pensado para quienes disfrutan de una buena copa, una rica picada y conversaciones largas sin apuro.

“Tutti frutti y vino” es uno de los juegos más elegidos por los visitantes para conocerse (Foto: Gentileza de Rubí Wine Bar)

Con un público mayormente +25, Rubí atrae a quienes buscan una experiencia más íntima y relajada, con vinos seleccionados, tapeos y un ambiente que invita a quedarse charlando ya sea en la barra o en sus mesas. Pero lo que más atrae a las personas que comienzan a conocerlos en redes sociales como Instagram y TikTok son sus divertidas actividades para realizar cada semana.

Desde degustaciones hasta juegos como “tutti frutti y vino”, todas las propuestas tienen un detalle clave: se realizan en mesas compartidas para que nadie que llegue solo se sienta aislado. Esa dinámica generó algo inesperado para sus organizadores, muchas personas comenzaron a preguntar si podían asistir sin compañía. Así nació una de sus experiencias más populares: las noches para solteros.

Las actividades de Rubí Wine Bar son publicadas todos los meses en sus portales oficiales (Foto: Gentileza de Rubí Wine Bar)

En cada edición los asistentes encuentran un ambiente cuidado, DJ, un juego rompe-hielo y una carta completa para acompañar la charla. Todo funciona como una excusa perfecta para conectar, ideal para quienes buscan conocer gente sin exponerse a formatos demasiado tradicionales.