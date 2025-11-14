Locura por Oasis en Buenos Aires: quiénes son los encargados del imponente mural de los Gallagher inaugurado en Núñez

El furor por la vuelta de Oasis a la Argentina no solo se siente en los corazones de miles de fans, sino también en las calles que rodean el estadio Monumental. Fue por tal motivo que el amor por la banda británica quedó plasmado en un imponente mural inaugurado este 14 de noviembre en la esquina de Crisólogo Larralde y las vías del tren, a pocos metros de la estación Núñez. La obra celebra el regreso de la mítica banda británica —que se reunió oficialmente tras su escandalosa separación de 2009— y sus shows en River Plate los días 15 y 16 de noviembre como parte de la gira Oasis Live ‘25.

La expectativa por el retorno de los hermanos Liam y Noel Gallagher se convirtió en el motor que impulsó a un grupo de artistas a crear un homenaje monumental. El mural no solo retrata a los líderes de la banda, sino que reconstruye su universo musical y emocional a través de una composición cargada de referencias, colores y detalles que conectan Manchester con Buenos Aires.

El mural se encuentra ubicado a pocas cuadras del Estadio River Plate (Foto: Mural of Music)

La obra incluye retratos de los Gallagher, del telonero de sus shows en Argentina, Richard Ashcroft, y de los músicos Paul “Bonehead” Arthurs, Andy Bell, Gem Archer y Joey Waronker. También incorpora una marcha de fans que caminan rumbo al estadio, junto con fragmentos de letras icónicas que marcaron a más de una generación. Los cielos del mural están teñidos con los colores de la bandera argentina, lo que refuerza esa histórica comunión entre la banda y el público local.

“La pared se eligió en primer lugar porque estaba en el barrio que es cerca de River y en segundo lugar porque la dueña de la pared nos dio la autorización. Es más, nos prestó electricidad y en todo momento fue superamable con nosotros, dejando que guardemos las pinturas y los instrumentos para hacerlo realidad”, explicó Daniela Mansa, encargada de la prensa de los muralistas, en diálogo con LA NACION.

El mural fue creado gracias al patrocinio de sponsors ingleses (Foto: Gentileza de Mural of Music)

“Las pinturas pudimos obtenerlas gracias a sponsors ingleses principalmente. Dos de ellos fueron los que sponsorearon el viaje de un artista desde Inglaterra”, remarcó Mansa sobre la unión internacional que se generó para dar vida a esta obra callejera.

Además, los seguidores representados en el mural son fanáticos reales, seleccionados a partir de fotografías enviadas por la banda, amigos del proyecto y también a través de convocatorias en redes sociales. El homenaje se completa con los nombres de cientos de fanáticos, recolectados mediante sorteos y actividades participativas coordinadas por Mural of Music.

Los nombres reales de los fans podrán verse plasmados en las remeras pintadas en el mural (Foto: Gentileza de Mural of Music)

“Los fans pudieron participar de distintos sorteos que hicimos en conjunto con emprendimientos locales. Además de ganar merchandising de Oasis, muchos ganaron la posibilidad de que aparezca su nombre en el mural. Porque como se ve en las imágenes, hay distintas personas caminando hacia el Monumental y cada una en su remera tendrá el nombre de una persona real”, reveló la directora de Mansa Música, quien difundió la creación de este espacio único.

¿Quiénes son los artistas detrás del mural?

Los artistas detrás de este diseño único (Foto: Gentileza de Mural of Music)

El mural forma parte del proyecto internacional Mural of Music (@muralofmusic), una iniciativa que convierte conciertos históricos en obras urbanas creadas por la comunidad. En esta edición participaron:

Melina Gómez (@melina.lluvia) – Artista argentina especialista en retratos y murales de gran escala.

Eva Luna Maissa (@floresdeluna.pintura) – Pintora y muralista.

Martín “TiN” (@tin_rocktambulo) – Artista urbano ligado a la escena del rock.

Benjamin Rock (Sketch MCR – @sketchmcr) – Artista británico referente del retrato musical, con una extensa trayectoria ilustrando íconos de Manchester y de la escena britpop.

La presentación oficial del mural se realizó el 14 de noviembre a las 17 horas y reunió a fanáticos, curiosos y amantes del arte en un evento abierto al público que se transformó en una verdadera fiesta previa a los shows de Oasis. La jornada comenzó con música en vivo, que aportó el clima ideal para celebrar el regreso histórico de la banda y acompañó la revelación de la obra.

Así fue creado el mural inspirado en los shows de Oasis en Argentina

A lo largo de la tarde, una pantalla gigante proyectó imágenes y material especialmente curado junto a la fanpage @oasis_live_25, lo que generó momentos de nostalgia, emoción y euforia entre los presentes. También hubo sorteos y descuentos especiales de productos de Crowned.

El arte tuvo un rol central: además del mural principal, se exhibieron obras de los artistas involucrados en el proyecto Mural of Music, lo que le permitió a los asistentes conocer en profundidad la estética y los procesos creativos de quienes dieron vida a esta intervención urbana.

Uno de los momentos más esperados fue el Q&A exclusivo con Lawrence Watson, el legendario fotógrafo que retrató a Oasis durante gran parte de su carrera. Watson compartió anécdotas inéditas de su vínculo con los Gallagher, habló sobre la intimidad detrás de algunas de las imágenes más famosas de la banda y respondió preguntas del público.