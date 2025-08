Juana Repetto mostró cómo está su nueva casa, a solo diez días de la mudanza: “Se puede habitar”

A principios de abril, Juana Repetto y Sebastián Graviotto confirmaron su separación, apenas dos años después de haberse casado. En medio del proceso personal que implicó la ruptura, la actriz tomó la decisión de mudarse sola junto a sus dos hijos a la casa que construía desde hacía un tiempo. Ahora, a tan solo diez días de concretar la mudanza, la actriz compartió con sus seguidores un recorrido por el interior de su nuevo hogar y mostró en qué estado se encuentra la obra.

Cabe recordar que, antes de tomar caminos separados, la pareja estaba enfocada en la construcción de su casa familiar. Sin embargo, ante las reiteradas consultas de sus seguidores sobre qué ocurriría con el proyecto tras la separación, Juana aclaró que decidió continuar adelante por su cuenta y que sería ella, junto a sus hijos, quien finalmente se instalaría allí. Fiel a su estilo cercano en redes sociales, publicó en las últimas horas un posteo en Instagram donde mostró cómo luce actualmente la vivienda, a pocos días de convertirse en su nuevo hogar.

El nuevo hogar que la actriz compartirá con sus hijos (Captura: Instagram @juanarepettook)

“Así está la cocina a diez días de la mudanza”, escribió la influencer junto a las imágenes que compartió en sus redes. Además, dejó en claro que no aceptaría críticas por el estado actual de la casa: “NO ADMITO COMENTARIOS NEGATIVOS CON RESPECTO A LOS TIEMPOS. Ya hay gas, luz, agua y calefacción. La casa está cerrada, tengo camas, mesa, sillas, fin. Se puede habitar, ¿nocierrrto?”, expresó con humor y dejó entrever su entusiasmo por esta nueva etapa.

Lo que permitió conocer su última publicación, es que la cocina ya está prácticamente lista y en condiciones de ser utilizada, aunque aún restan algunos detalles por completar. Falta colocar ciertos elementos, instalar las lámparas, conectar los tomacorrientes, dar una última mano de pintura y ajustar pequeñas terminaciones. A pesar de eso, el ambiente se muestra funcional y cómodo, lo que respalda la decisión de Juana de mudarse en los próximos días sin esperar a que la obra esté completamente finalizada.

Así está el interior de la vivienda a diez días de mudarse (Captura: Instagram @juanarepettook)

Desde hace tiempo, Juana Repetto comparte con sus seguidores el paso a paso de la construcción de esta propiedad, por lo que mostró cada avance, elección y desafío del proyecto. Sin lugar a dudas, esta cercanía constante generó un fuerte vínculo con su comunidad, que no solo acompaña sus publicaciones con interés, sino que también sigue de cerca cada novedad relacionada con este hogar. Por eso, no sorprende que esta etapa final genere tanta expectativa entre quienes la siguen día a día en redes.

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer. Muchos aprovecharon la publicación para dejarle mensajes de apoyo y buenos deseos en esta nueva etapa de su vida. Entre comentarios llenos de cariño y aliento, celebraron su decisión de seguir adelante con el proyecto y destacaron su fortaleza para encarar el cambio junto a sus hijos.

“Qué satisfacción debe ser construiste tu propio hogar”; “Ame esa cocina, mudate así Juana. Lo demás después de a poco vas acomodando, te re súper felicito por todo el esfuerzo que haces día a día, con el trabajo, los niños, la casa y con vos. Bendiciones para vos y tus peques”; “¡Hay que poner fecha y mudarse! Porque si no uno dice cuando termine tal cosa o la otra. ¡Nosotros nos mudamos sin gas! ¡Y no me arrepiento!“; ”Está todo hermoso, me encanta como combina la madera con la piedra blanca" y “Re contra re habitable, no hay dudas de eso”, fueron solo algunas de las reacciones más destacadas entre los usuarios.