Descubren un barco de 2000 años con indicios sobre Cleopatra, la última faraona de Egipto

La vida de Cleopatra VII fascinó a miles de personas a lo largo de la historia, en especial por su final trágico junto a Marco Antonio. En una expedición reciente que se realizó frente al puerto de Alejandría, un equipo de arqueólogos halló los restos de una barcaza de lujo que brindaría indicios de cómo fue la nave en la que la última faraona de Egipto escapó tras la Batalla de Accio, hace más de 2000 años.

Se trata de un tipo de barcaza conocida como thalamagos que hasta el momento solo hay un ejemplar, por lo que su cuidado debe ser óptimo. Según las primeras incursiones submarinas, informaron que está en buen estado y tiene parte de la estructura original. Además, remarcaron que pudo haberse construido hace dos milenios.

La barcaza tendría 2000 años de antigüedad y se hundió cerca del año 50 d.C (Fuente: Christoph Gerigk ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

Según un artículo publicado en National Geographic, el descubrimiento lo hizo el arqueólogo marino Franck Goddio y su equipo del Institut Européen d’Archéologie Sous-Marine (IEASM). El resultado de esta expedición y el consecuente yacimiento fue catalogado como “extraordinario”.

Características de la barcaza

Esta nave se localizó en aguas poco profundas a escasos metros del templo sumergido de Isis, en la isla de Antírrodos (conocido como Iseum). Mide 35 metros de largo y siete de ancho.

Presenta una quilla plana, por lo que se especula que sirvió para navegar por los canales de Alejandría y su trayectoria incluía solo las costas del Antiguo Egipto. La propulsión era exclusivamente a remo. Al menos 20 remeros le daban movimiento y los expertos lo calificaron como un “superyate”.

Antiguo Puerto Magno donde se hallaron los restos del bote de lujo egipcio (Fuente: Christoph Gerigk ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

La barcaza trasladaba a importantes funcionarios, por lo que se la consideró lujosa. Su tamaño podría contribuir a entender cómo era la nave en la que Cleopatra escapó junto a Marco Antonio cuando los romanos invadieron su imperio.

Un sitio con gran significancia en la historia

El bote se halló en una zona donde antes se erigió el último templo en honor a la faraona egipcia, que terminó en ruinas y luego bajo el mar, cuando en el año 50 d.C un terremoto y un posterior tsunami arrasó con su existencia.

Algunos de los restos de esa edificación única se perdieron en las aguas del Mediterráneo, aunque los arqueólogos son optimistas de que muchos todavía permanecen ocultos y a la espera de darse a conocer.

Los investigadores iniciaron un proceso para comprender a quién perteneció el transporte náutico y la razón de por qué se hundió. Una hipótesis es que se trató de una embarcación festiva o formaba parte de los rituales del templo de Isis, en particular en el día de la diosa de la magia, la curación y protección.

Reconstrucción de la barcaza egipcia con tecnología 3D (Fuente: Christoph Gerigk ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

Goddio explicó al medio anteriormente citado: “Podríamos sugerir un uso ritual para esta barcaza: podría haber pertenecido al santuario y formar parte de la ceremonia naval de la navigatio iside, cuando una procesión que celebraba a Isis se topó con una embarcación ricamente decorada, el Navigium, que representaba la barca solar de Isis, señora del mar”.

El hallazgo es relevante en lo que concierne al mundo antiguo, ya que los arqueólogos solo conocían este tipo de bote gracias a representaciones gráficas. Ahora hay uno real bajo el agua y con la tecnología de 3D se logró plasmar un escáner que reconstruyó en detalle su estructura sin necesidad de extraerla.