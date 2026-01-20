Descubrieron el zafiro más grande del mundo y ahora se pelean por ser los herederos de la fortuna que representa

Después de la pepita de oro más grande del mundo y el diamante de extensiones superlativas, mineros descubrieron en Sri Lanka un zafiro de más de tres mil quilates. Se trata de una piedra preciosa conocida como estrella púrpura dorada y podría corresponder a dimensiones jamás vistas. Su hallazgo desató una euforia por el valor monetario que tiene en el mercado.

Según detalles del medio británico The Sun, el zafiro se encontró en 2023 y durante dos años pasó desapercibido, hasta que expertos evaluaron su material y el precio que podría tener a la venta.

La gema fue descubierta en Sri Lanka en 2023 y se volvió famosa este año cuando sus dueños la pusieron a la venta (Fuente: AP)

Se la conoce como estrella porque emite un color similar al exponerse a la luz. Este fenómeno se lo conoce como asterismo y esta gema en particular tiene seis rayos, lo que le provee de un aspecto único frente a otros zafiros. Se estima que pesa 3563 quilates y equivale a cerca de 400 millones de dólares su valor en el mercado.

The Natural Sapphire Company explicó que los zafiros estrella tienen que “tener la estrella perfectamente centrada cuando se la mira directamente desde arriba, con cada rayo de igual longitud. Los rayos deben ser brillantes, nítidos y claramente definidos, no borrosos ni difusos, y deben llegar desde la corona del cabujón hasta la base sin interrupción”.

En diálogo con AP, el gemólogo Ashan Amarsinghe indicó que podría ser la gema púrpura más grande jamás hallada y por ende la bautizaron como “Estrella de la Tierra Pura”. Asimismo, remarcó que es una piedra “muy especial entre todas las demás”.

El zafiro estrella púrpura es considerado el más grande jamás hallado hasta el momento (Fuente: AFP)

Acerca del propietario y dueño de la fortuna, se conoce que es del equipo Star of Pure Land, que se dedica a la extracción de diamantes, rubíes y zafiros, aunque a esta joya la compraron a un tercero en 2023. Pese al revuelo mundial, decidieron mantener la identidad en anonimato por razones de seguridad.

Según describió ABC News, uno de los propietarios informó que encontró la piedra en un yacimiento de gemas cerca de la ciudad de Rathnapura, en Sri Lanka, conocida como la “ciudad de las gemas”.

Después de dos años, un trabajo de pulido y de varias certificaciones en laboratorios, confirmaron que se trataba de un zafiro estrella púrpura, por lo que sus propietarios procedieron a ofrecerla por valores oscilantes entre los 300 y 400 millones de dólares.

El valor de este zafiro oscila entre los 300 y 400 millones de dólares (Fuente: AP)

Cabe remarcar que el país asiático es uno de los puntos de referencia para la minería de zafiros, ya que allí existen importantes yacimientos, muchos todavía ocultos. Las gemas provenientes de ahí son famosas internacionalmente por su color, claridad y brillo único.

¿Qué son los zafiros?

El zafiro es uno de los cuatro tipos de piedras preciosas que existen en el mundo. Está compuesto principalmente por óxido de aluminio y es una variedad del corindón, según aclara Tous. Comúnmente se lo conoce por los tonos azules, pero también los hay en diferentes colores, como amarillos, verdes o rosas, lo que le otorga versatilidad a la gema y permite un uso múltiple en el campo de la joyería.