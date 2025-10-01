Día Mundial del Café: la lista completa de los cafés más exóticos que se pueden pedir

Proclamado oficialmente en 2014 por la Organización Internacional del Café (OIC), el Día Mundial del Café se celebra cada 1 de octubre. Esta infusión caliente representa un ritual cotidiano que une a millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Desde los pequeños productores que cuidan con dedicación cada planta hasta los baristas que experimentan con métodos de extracción cada vez más sofisticados.

Aunque en Argentina el café con leche, el clásico cortado y la lágrima son algunos de los preferidos de los habitantes, existen otros más exóticos, ya sea por su elaboración o fascinantes ingredientes. Te dejamos la lista completa de los cinco cafés más raros que se pueden pedir en el mundo:

1. Hawaii Kona

Proveniente de las laderas volcánicas de la “Isla Grande” de Hawái, entre los volcanes Mauna Loa y Hualalai, el Hawaii Kona es considerado uno de los cafés más finos del mundo. Suelos ricos en minerales y un clima tropical constante permiten obtener granos de alta calidad.

Con una acidez suave, cuerpo medio y notas dulces que recuerdan a las nueces y al chocolate con leche, el Kona es cosechado a mano y producido en cantidades limitadas, lo que incrementa su valor y su codiciado estatus en mercados internacionales.

Cada región le da un toque distinto a la elaboración del café que le da un sabor único (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

2. Sumiyaki

Aunque Japón no cultiva café en grandes cantidades, perfeccionó una técnica única: el sumiyaki, un método tradicional de tostado con carbón que data de 1933. A diferencia de los métodos modernos con aire caliente, el uso de carbón vegetal le otorga al café un sabor ahumado e intenso, con notas de cacao amargo y nueces tostadas.

3. Black Blood

Con un nombre que impone, el Black Blood es un café tradicional tailandés conocido por su fuerte sabor. Se elabora con granos seleccionados a mano, tostados en sartenes de hierro, molidos manualmente y preparados con prensa francesa, lo que da como resultado una bebida espesa, de gran cuerpo y gusto muy potente para algunos paladares.

Cada 1° de octubres es una buena oportunidad para probar un café distinto (Foto: FreeP¡CK)

4. St. Helena Coffee

La isla de Santa Elena, conocida por haber sido el lugar de exilio de Napoleón Bonaparte, produce uno de los cafés más exclusivos y difíciles de conseguir en el mundo. Cultivado a pequeña escala y con métodos casi artesanales, el St. Helena Coffee es cosechado a mano, lavado y secado al sol antes de su tostado lento. Su sabor es delicado y elegante, con notas florales, frutales y toques de caramelo.

Se considera uno de los cafés más difíciles de conseguir en el mundo, ya que son muy pocas las personas que viajan año a año a esta región y su producción es de muy bajo volumen. Esto es lo que lo convierte en un producto de lujo para los coleccionistas.

5. Kopi Luwak

Originario de Indonesia, el Kopi Luwak es quizás el café más famoso por su peculiar método de elaboración. Su nombre proviene de “kopi” (café) y “luwak” (civeta), un pequeño mamífero que consume las cerezas del café y luego excreta los granos sin digerir.

Durante el paso por su sistema digestivo, las enzimas actúan sobre los granos, alterando su composición química y suavizando su sabor. Los granos son recolectados, lavados, secados y tostados para dar origen a una bebida de cuerpo sedoso, acidez baja y un sabor suave con notas terrosas. Aunque su precio puede superar los 600 dólares por kilo, el Kopi Luwak es muy cuestionado por motivos éticos, en especial por el trato de las civetas en algunos de los criaderos.