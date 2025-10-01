Día del Café: por qué se celebra y cuáles son las cafeterías argentinas elegidas entre las mejores 100 del mundo

El Día Internacional del Café se celebra cada 1° de octubre con el objetivo de destacar esta infusión que es considerada una de las bebidas más elegidas a nivel mundial: se calcula que todos los días se consumen 1400 millones de tazas en todo el mundo.

Además, busca reconocer a los distintos actores dentro de la industria cafetera en todo el mundo, para celebrar su trabajo, que millones de personas aprovechan día a día. Así se visibiliza a toda la cadena industrial y sus participantes en el proceso de la realización del café. Productores, cosechadores, y trabajadores de la molienda son homenajeados hoy por ser los facilitadores para degustar esta bebida.

Esta fecha destaca la labor de quienes trabajan en la industria cafetera

La fecha comenzó como una iniciativa de la Organización internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés), establecida en 1963 con el apoyo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), y es la ONG que nuclea a todos los gobiernos importadores y exportadores del grano de esta planta.

Las cafeterías argentinas elegidas entre las mejores 100 del mundo para disfrutar en el Día del Café

En febrero de este año, el ranking internacional The World’s 100 Best Coffee Shops eligió a los 100 mejores cafés del mundo, destacando aquellos que ofrecen una experiencia única en términos de calidad, innovación y servicio. Entre ellos, se reconocieron a seis cafeterías argentinas que lograron un lugar en la lista, posicionando al país dentro del circuito global del café de especialidad.

6 cafés argentinos elegidos entre los mejores 100 del mundo

A continuación, estos son los mejores cafés argentinos reconocidos a nivel internacional:

Barista Coffee House : se trata de la primera cafetería argentina que se puede encontrar en el ranking, que ocupa el puesto 58. Es así que se califica en sus redes sociales como “1° Coffee Shop Argentina”. Ubicada en Rosario, Santa Fe, Barista Coffee House se ha consolidado como un referente en la escena del café de especialidad por la calidad de sus bebidas y la atención personalizada que ofrece a sus clientes. Además de recibir este reconocimiento por 2024, fue nominado en 2025 en el ranking de los mejores cafés de América del Sur.

Barista Coffee House Instagram

Ninina : este café recibió el lugar 64° en el listado y se califica como “restaurant, café de especialidad y bakery” en sus redes sociales. Tiene tres locales en Buenos Aires y se enfoca la utilización de ingredientes naturales y una propuesta gastronómica integral. Es así que, además de la calidad de su café, ofrece una variedad de opciones de repostería y platos saludables en un entorno moderno y minimalista.

Café de Ninina

Negro Cueva de Café : este alcanzó el puesto 82. Está situado en el microcentro porteño y se dedica principalmente café de especialidad. Los clientes valoran la calidad de sus preparaciones y la calidez del servicio.

Negro Cueva de Café (puesto 82) Negro Cueva de Café

All Saints Café : ubicado en el barrio porteño de San Nicolás, es un café de especialidad que ofrece una atmósfera relajada y acogedora. Además de sus variadas opciones de café, ofrece desayunos completos y una selección de repostería artesanal. También tuestan sus propios granos de café. En el ranking, alcanzó el puesto 91.

All Saints Café (puesto 91) All Saints Café

Surry Hills Coffee : este se encuentra el lugar 94 del listado. Se trata de una cafetería de estilo australiano, inspirado en el barrio de Surry Hills en Sídney. Ofrece una propuesta que combina brunch y café de especialidad en un ambiente moderno y acogedor en Las Cañitas.

Café de Surry Hills Coffee

LAB Tostadores de Café : situado en el barrio de Palermo, LAB Tostadores de Café está en el puesto 95 del ranking. Además de servir cafés de alta calidad, ofrece cursos y talleres para entusiastas y profesionales.