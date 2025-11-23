Dónde poner el árbol de Navidad para atraer prosperidad este 2025, según el Feng Shui

El espíritu navideño se manifiesta de distintas maneras, y armar el árbol de Navidad es uno de los momentos más especiales para familias de todo el mundo. Para los creyentes, esto se lleva a cabo el 8 de diciembre, día de la festividad de la Inmaculada Concepción; mientras que otros prefieren hacerlo antes o cerca de las Fiestas; sin embargo, hay algo que para muchos puede pasar inadvertido: el lugar donde colocarlo.

La Navidad es una de las festividades religiosas más importantes Freepik

Para el Feng Shui, la famosa filosofía china, es importante ser consciente del espacio y la ubicación de las plantas en el hogar, ya que cada una de estas tiene una energía única y puede influir en el ambiente de diferentes maneras; y el reconocido arbusto es una de ellas.

En ese sentido es que si querés atraer prosperidad este 2025 es clave saber en qué lugar de la casa ponerlo, sobre todo porque este elemento característico de la festividad simboliza la esperanza, la vida, la unidad y la renovación.

De acuerdo a la ubicación de esta planta tan representativa, serán sus intenciones. Según el Feng Shui, cada espacio y vegetación tiene su propósito:

Entrada principal: colocar plantas de hoja verde para atraer la energía positiva y dar la bienvenida a los visitantes.

colocar plantas de hoja verde para atraer la energía positiva y dar la bienvenida a los visitantes. Sala de estar: optar por plantas con flores vibrantes para fomentar la alegría y la conversación.

optar por plantas con flores vibrantes para fomentar la alegría y la conversación. Dormitorio: elegir plantas con hojas redondeadas y suaves para promover la relajación y el sueño.

elegir plantas con hojas redondeadas y suaves para promover la relajación y el sueño. Cocina: colocar plantas aromáticas para estimular el apetito y la buena salud.

colocar plantas aromáticas para estimular el apetito y la buena salud. Oficina: utilizar plantas con hojas puntiagudas para estimular la concentración y la productividad.

Pero, ¿cuál es el mejor árbol para decorar en Navidad, según el Feng Shui?

Si se desea invocar a la prosperidad este 2025, el Feng Shui recomienda el Palo de agua. Sin embargo, para esta filosofía china lo más importante es la decoración, según los adornos será la energía que se quiera atraer.

El Palo de agua atrae la prosperidad, según el Feng Shui Luciana Torio de @holaplantery

Para prosperidad y abundancia:

Colores/Elementos : dorado (Metal), violeta o verde (madera/crecimiento).

: dorado (Metal), violeta o verde (madera/crecimiento). Adornos recomendados: monedas chinas, adornos de color dorado, pequeños espejos.

Para alcanzar la prosperidad es necesario decorar el árbol de Navidad con tonos dorado Imagen creada con inteligencia artificial

Para salud y familia:

Colores/Elementos : verde (Madera) y azul (Agua).

: verde (Madera) y azul (Agua). Adornos recomendados: adornos con figuras naturales, piñas de Abeto, lazos de color verde.

Para fama y éxito:

Colores/Elementos : rojo (Fuego).

: rojo (Fuego). Adornos recomendados: luces de color rojo, luces cálidas, adornos que simbolicen tus logros.

Para claridad y viajes:

Colores/Elementos : blanco o plateado (Metal).

: blanco o plateado (Metal). Adornos recomendados: campanas (limpian el espacio), adornos metálicos o de cristal.

Qué significado tiene el árbol de Navidad

El árbol de Navidad es uno de los objetos tradicionales que se arma cada 8 de diciembre y coincide con el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen, una fecha fundamental para la Iglesia Católica. El armado del arbusto tiene origen litúrgico y deriva de creencias paganas.

La tradición surgió en los países nórdicos en las festividades del solsticio de invierno. En ese momento, los pueblos celtas decoraban robles talados con frutas y velas en un intento por “reanimarlos” y confirmar que florecerían durante el verano siguiente. Conocido como Yggdrasil en la mitología nórdica, representa la cosmovisión de los pueblos en el norte de Europa. En la Antigüedad, también se lo conocía como Frey y era usado para celebrar el nacimiento del dios del Sol y la fertilidad.