Dos argentinos viajaron a Brasil y se viralizaron al mostrar cómo funciona un hotel digital

Dos influencers argentinos que se dedican a compartir sus viajes alrededor del mundo sorprendieron con una de sus últimas experiencias. Es que a diferencia de las primeras, los jóvenes visitaron Brasil, mostraron una gran novedad y no tardaron en viralizarse.

A través de la cuenta de TikTok @madeintodoslados, en donde tienen casi 100.000 seguidores, Ale y Gera publicaron un video sobre su estadía en un hotel digital. “¿Funcionaría este hotel inteligente en Argentina? ¡No te atenderán personas! Entrás con un código y te comprás cosas del kiosco y te cobrás solo”, dice parte de la descripción del clip que obtuvo cientos de likes.

“Conseguimos en Brasil un hotel muy económico que decía que era digital, así que vinimos a ver de qué se trata. El hotel se llama Sun Smart y no te atienden personas. Ingresás a través de un código que ellos te dan en una aplicación”, relató Gera, la mujer, a medida que se reproducían las imágenes.

En ese sentido, explicó que los huéspedes pueden comprar alimentos a través de máquinas expendedoras, en donde cada uno se cobra, ya que todo funciona de manera virtual. “El hotel, como verán, tenía una cocinita por si querías ahorrar y estas sillitas para sentarte a comer”, agregó.

En la filmación que compartieron se pueden ver que las habitaciones y los espacios son simples, pero con el equipamiento justo para cubrir las necesidades de cada uno de sus clientes.

Además de los ‘Me Gusta’, la pareja obtuvo decenas de comentarios con opiniones encontradas. “Nos falta muchísimo en Argentina para llegar a ese nivel de confianza”; “Se roban todo y se cuelga el sistema completo. Hoteles así pueden funcionar en países con personas con buena cultura”; “Se roban todo aquí”; “Qué buena idea” y “Buenísimo”, dijeron algunos usuarios.

Otra de las cuestiones positivas que llamó la atención fue el valor de la estadía y la ubicación del lugar, ya que se encuentra cerca del shopping más grande de Recife y del centro histórico de la ciudad. El precio total que abonó la pareja fue de 140 reales, lo que equivale a 29.000 pesos.

La influencer argentina que viajó a Tanzania y la despertó un león mientras dormía

No todas las experiencias aventureras son placenteras, ya que algunos viajeros pueden estar expuestos a situaciones extremas, y eso le pasó a Martina Saravia, más conocida como ‘Tupi’, hija y nieta de dos Chalchaleros, que se dedica a las redes sociales mientras recorre el mundo. A principios de marzo, la joven de 25 años viajó a Tanzania y sorprendió al mostrar que un león merodeaba alrededor de su carpa.

“Nos despertó un león mientras dormíamos en medio de la sábana africana en Tanzania”, escribió sobre el video que publicó a través de su perfil de TikTok, bajo el usuario @tupisaravia, donde acumula más de 100.000 seguidores.

Los despertó un león mientras dormían en medio de la sábana africana de Tanzania (Foto: captura TikTok)

La publicación, la cual describió como “Casi no la hacemos”, obtuvo 12.000 likes y cientos de comentarios de sus seguidores. “Estaba re flaco, ese león claramente buscaba comida, zafaron”; “No me duermo nunca más”; “Y yo quejándome de que me despierta mi vecina con música de Valeria Lynch, jajaja” y “No iría jamás a un lugar así, qué miedo”, fueron solo algunos de ellos.

