El cartel viral en un puente de Colegiales que generó una ola de reacciones en las redes: “Recordá pedir tu deseo”

El tratamiento contra ciertos tipos de cáncer puede ser invasivo y desgastante. Aquellas personas que se someten a los procedimientos médicos deben convivir con los efectos secundarios que muchas veces degradan al organismo y lo debilitan. Pero aunque todo parezca gris, siempre hay esperanza. Así lo dejó en claro una mujer que, tras vencer la enfermedad, dejó una placa sujeta a un puente camino al hospital, ese que transitaba periódicamente para ser asistida. Allí plasmó en palabras lo que significó su lucha.

La imagen de ese pequeño cartel sobre el puente Zabala, que cruza las vías del tren Mitre camino al Sanatorio Alexander Fleming, se hizo viral gracias a que una usuaria de X la replicó para todos aquellos que se encuentran en una situación similar. Acto seguido, el posteo inspiró a más personas que recordaron sus experiencias y hasta una de ellas sumó también su historia personal.

Cada vez que pasa el tren, el maquinista saluda a los pacientes del Fleming

“El cartel está sobre Cramer, al ingresar al puente. Veo muchas cosas cuando camino, pero esto fue un mensaje que no podía dejar pasar por alto. Ayer, cuando iba por ese lugar, alguien tocaba la campana de bronce, típica de un alta. Me emocioné sin conocer a esa persona”, comentó Alejandra Schuster, quien volvió esta escena viral.

La mujer que fotografió el puente y al cartel indicó dónde se encuentra la placa para que otros pacientes la hallen (Fuente: X/@aleschuster)

La historia de Sol

Sol es una persona anónima, que tal vez sin saberlo ahora es famosa en las redes sociales. La placa de metal que agregó al puente Zabala es una prueba de fe y de agradecimiento por la constancia frente a los tratamientos contra el cáncer. Con un texto especial y el puente como testimonio de sus pasos (y el de tantos otros), se transformó en una forma más de aliento.

“¿Te cuento algo?”, empezó el microrrelato de la mujer. “Durante un año de tratamiento oncológico, crucé este puente muchas veces. Cada vez que lo hacía, esperaba al tren, pedía un deseo y nos saludábamos con el maquinista”, introdujo.

La placa de metal que Sol puso en agradecimeinto sobr eel puente Zabala (Fuente: X/@aleschuster)

Ya con el lector como confidente, reconoció: “Siempre mis deseos se hicieron realidad. En el corazón de este puente celebré la esperanza y hoy, sana, celebro la vida”. Antes de despedirse hizo una invitación: “Recordá pasar por el puente y pedir tu deseo… el tren siempre responde… Aquí hay magia. Sol”.

La historia de Yoly Veliz

Aquella foto interpeló a otras personas con experiencias similares. Un usuario en la sección de comentarios depositó un link que remitió al blog que su hija escribió en 2024. Allí Yoly Veliz también habló del puente y de su magia.

En un texto escrito en primera persona, la protagonista recordó el día que terminó de someterse a unos estudios mientras continuaba con los tratamientos oncológicos. No se animaba a cruzarlo por miedo a las alturas y en una ocasión juntó fuerzas y lo hizo.

La historia de Yoly Veliz y el puente Zabala también fue agregada en los comentarios como símbolo de lucha contra el cáncer (Fuente: Acordes de valor)

“Apenas subía el primer tramo, me paralizaba. Y me agarraba fuerte de la baranda y, mientras los demás pasaban como si nada, yo me volvía casi al borde de las lágrimas con mi secreta derrota en la lista. Pero ese día no. Me paré en frente. Aumenté el volumen de la música y me mandé. Fue el pasaje más interminable... Con tensión muscular, temblores, sentía que me moría, me caían las lágrimas del miedo. Y mientras caminaba, la gente iba y venía como si nada y yo, sin secarme los mocos porque con una mano agarraba fuerte el celular y con la otra me iba tomando de la baranda”, dijo.

“¡Y llegué al otro lado! Euforia extraña. ¡No me morí! Qué exagerada. ¡Pero no me morí! Algo en mí me dijo: ‘Cruzalo’. Y cuando llegué, ¡la sensación de victoria es lo mejor! ¡Es un puente peatonal y es una cirugía de mama pequeña! Pero es así como la quiero pasar. Entera, optimista y con valentía. Aunque llore”, concluyó.

La historia de otro usuario que se unió a las de las mujeres y el puente (Fuente: X/@wdlst19_)

Otra historia que se sumó fue la de un usuario que coincidió con los sentimientos especiales de cruzar el puente Zabala para acortar camino y llegar al Sanatorio Fleming. “Un aplauso para esa guerrera. Seguro fue paciente. Mi vieja se atiende ahí y siempre pasar por ese puente es un suspiro acompañado de un deseo de que no se vengan malas noticias. Gracias por compartirlo", manifestó.