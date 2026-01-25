Vivió nueve años en la calle y un influencer hizo que se reuniera nuevamente con su familia

El creador de contenido conocido en sus redes sociales como “Stylacho”, quien se destaca por ayudar y llevar a cabo cambios extremos a habitantes de la calle, conoció en diciembre de 2025 a Elías Manrique, un hombre de 42 años que llevaba nueve años en las calles de Colombia.

Este hombre es oriundo de Caracas, Venezuela, y nunca pensó que un cambio de look lo ayudaría a encontrar a su familia, quienes residen en República Dominicana y que, durante mucho tiempo, pensaron que estaba muerto.

El creador de contenido, que se hizo viral en varias ocasiones por ayudar a encontrar a los seres queridos de personas que viven en la calle, no fue la excepción en esta ocasión; lo que no imaginó fue que todo sucediera de manera tan rápida. Al publicar el video del cambio extremo de Elías, su hermana Patricia Gonzales lo reconoció y no dudó en escribirle para obtener más información sobre él y conocer en qué estado se encontraba.

El cambio de apariencia fue fundamental para que su familia pueda reconocerlo Capturas TikTok (@stylacho_7)

“Ese es mi hermano, no lo puedo creer. Ya habíamos perdido la esperanza; pensábamos que estaba muerto porque pasó mucho tiempo y nunca supimos de él ni teníamos forma de encontrarlo”, comentó Patricia.

Su familia estaba dichosa al ver que, después de nueve años, Elías estaba vivo y, aunque todavía no pudo reencontrarse con ellos físicamente, hablaron en varias ocasiones y se pusieron al día de todo lo que pasó durante el tiempo que estuvo desaparecido. “Sí, mis estilachos, lo logramos: encontramos a la familia del estilista y le vamos a dar la sorpresa”, comentó el influencer.

Elías logró hablar con su familia

Stylacho le contó a Elías que, gracias a su cambio extremo y a una foto que su familia le mostró de cuando era más joven, pudo encontrar a toda su familia, quienes además le habían enviado varios videos.

“Mi hermano querido, no te imaginas lo feliz que estoy. Saber que estás vivo, después de tanto tiempo, me hizo imaginar lo peor, pero ahora estoy superfeliz. Tienes que salir adelante; te estoy esperando aquí con todo el amor del mundo”, le dijo su hermana mayor.

El creador de contenido continuó mostrándole los mensajes que le envió su familia, en los que Elías reconoció a sus primas y a su hermano mayor, que para él es como un padre. “Simplemente le doy gracias a Dios. No sé qué más decirte; tengo un escalofrío”, comentó el hombre.

Elías Manrique logró hablar con su familia luego de años sin verse

La vida de Elías no fue fácil, ya que estuvo en el mundo de las drogas. Aunque sabe que no es sencillo salir de ahí, va a poner todo de su parte para rehabilitarse y así poder reunirse nuevamente con su familia. “No tengo palabras. Tal vez no era la manera de verlos, por la situación en la que estoy, pero estoy feliz. Todos me quieren en Dominicana, y si ellos vienen por mí, yo me voy”, afirmó.

En ese primer encuentro que tuvo con su familia, logró hablar con su hermano y le expresó su deseo de volver a estar con ellos. También manifestó que va a buscar la manera de llegar a Dominicana, pero primero quiere rehabilitarse y conseguir toda la ayuda necesaria. “Soy el menor de mi casa, y mi más grande miedo era saber de mi madre. Tenía miedo de llamar y que me dijeran algo. Estoy sin palabras; eres mi ángel, hermano”, concluyó Elías.

Por Wendys Pitre Ariza