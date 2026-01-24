Tiene 76 años, abrió su canal de YouTube y documenta su viaje por Canadá en una caravana y su nueva vida salvaje
El propósito de Wendy Outdoors no solo es dar a conocer su aventura, sino también inspirar a otras personas a que persigan sus sueños sin importar la edad
Wendy Outdoors es una mujer de 76 años que hace varios meses decidió abrir un canal de YouTube (@wendyoutdoors2230) para enseñarles a sus seguidores a acampar al aire libre mientras recorre Canadá en caravana junto a su perrito Milo. “Mi objetivo es animar a otras personas a que intenten salir allá afuera de la manera en que puedan, sin importar su edad, capacidad o género”, se puede leer al inicio de la descripción que colocó en su cuenta.
“La naturaleza tiene algo mágico que ofrecernos a todos. Por favor, acompáñame en mis aventuras, ya sean grandes o pequeñas; hay oportunidades tanto para enfrentar desafíos como para un descanso profundo”, agregó la creadora de contenido.
Esta youtuber se caracteriza por mostrar lugares poco conocidos en Canadá, pero su contenido no termina allí, ya que la mujer, desde su propia experiencia, comparte consejos para cocinar al aire libre, pescar y dormir en medio de la naturaleza.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios es su enorme pasión por los deportes extremos, ya que se mostró mientras navegaba con canoa, durante exploraciones de playas salvajes y hasta con recorridas por acantilados. Aunque empezó a compartir sus viajes en YouTube hace tan solo dos años, su canal ya supera los 290 mil suscriptores y la plataforma le otorgó la placa de plata como reconocimiento a su éxito.
Así nació su pasión por el aire libre
Según reveló en sus publicaciones, vivió gran parte de su vida en la isla de Vancouver, en la costa oeste de Canadá. Allí fue donde su conexión con la naturaleza se fortaleció, rodeada por la inmensidad de las montañas, los bosques y los lagos que hoy protagonizan sus videos. Si bien realiza la mayoría de sus trayectos junto a su perrito Milo y en su caravana Blue Lady, en ocasiones especiales su esposo, Bob, también se une a la aventura para recorrer los paisajes del país.
Actualmente, Wendy disfruta de un matrimonio de 25 años y de una gran familia conformada por dos hijos, diez nietos y tres bisnietos; un entorno que equilibra con su pasión por las experiencias extremas y las noches al aire libre.
Por el momento, la mujer continúa con la recorrida de las carreteras canadienses, desde donde no solo comparte rutas y recetas, sino una filosofía de vida. Con cada video, demuestra que la edad es apenas un número cuando el deseo de explorar sigue intacto.
Por Stephany Guzmán Ayala
