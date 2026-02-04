Para inexpertos: cómo hacer milkshake casero en pocos minutos como el de las cafeterías

En medio de las altas temperaturas de este verano, es meritorio ingerir alimentos frescos que alivien y equilibren el calor corporal. Entre ellas se encuentra el milkshake, una típica bebida que se sirve en las cafeterías, pero que ahora podés replicar en tu casa en simples pasos y con ingredientes sencillos. Descubrí cómo hacerlo.

El milkshake tiene su origen en los Estados Unidos de 1885, cuando apareció un tipo de trago que combinaba huevo, whisky y leche. En 1900 adoptó otros productos como la malta nutritiva y en 1922 se creó la versión que conocemos en la actualidad a base de helado de crema, imagen que se hizo famosa en las películas de los 40 y 50 que contribuyeron a que la receta se vuelva popular en Latinoamérica.

El milkshake se originó en Estados Unidos en 1885 y contenía whisky, leche y huevo; en la actualidad se hace con helado de crema (Fuente: Pexels)

Milkshake casero y refrescante

Ingredientes:

350 g de crema de leche.

150 ml de leche bien fría.

100 g de helado de chocolate.

Salsa de chocolate o dulce de leche (opcional).

Chocolate negro rallado.

Paso a paso:

1 Puesta a punto de la crema

Con ayuda de una batidora, montá la crema a punto chantilly.

Cuando esté bien consistente, reservá en la heladera.

2 Para el batido

En una licuadora, mezclá la leche con el helado de chocolate hasta que todo quede bien integrado.

Seleccioná un vaso alto y añadí la salsa de chocolate o dulce de leche en los laterales.

Volcá el batido y decorá con la crema chantilly en la superficie.

Por último, espolvoreá chocolate rallado.

Receta del milkshake casera

Tiempo de elaboración: 15 minutos.