Para inexpertos: cómo hacer milkshake casero en pocos minutos como el de las cafeterías
Seguí esta receta deliciosa de bebida refrescante para combatir el calor con un sabor igual al de una casa de especialidad
En medio de las altas temperaturas de este verano, es meritorio ingerir alimentos frescos que alivien y equilibren el calor corporal. Entre ellas se encuentra el milkshake, una típica bebida que se sirve en las cafeterías, pero que ahora podés replicar en tu casa en simples pasos y con ingredientes sencillos. Descubrí cómo hacerlo.
El milkshake tiene su origen en los Estados Unidos de 1885, cuando apareció un tipo de trago que combinaba huevo, whisky y leche. En 1900 adoptó otros productos como la malta nutritiva y en 1922 se creó la versión que conocemos en la actualidad a base de helado de crema, imagen que se hizo famosa en las películas de los 40 y 50 que contribuyeron a que la receta se vuelva popular en Latinoamérica.
Milkshake casero y refrescante
Ingredientes:
- 350 g de crema de leche.
- 150 ml de leche bien fría.
- 100 g de helado de chocolate.
- Salsa de chocolate o dulce de leche (opcional).
- Chocolate negro rallado.
Paso a paso:
Puesta a punto de la crema
- Con ayuda de una batidora, montá la crema a punto chantilly.
- Cuando esté bien consistente, reservá en la heladera.
Para el batido
- En una licuadora, mezclá la leche con el helado de chocolate hasta que todo quede bien integrado.
- Seleccioná un vaso alto y añadí la salsa de chocolate o dulce de leche en los laterales.
- Volcá el batido y decorá con la crema chantilly en la superficie.
- Por último, espolvoreá chocolate rallado.
Tiempo de elaboración: 15 minutos.
