En Nueva York y en otras ciudades importantes de los Estados Unidos, existe un tipo de rascacielos muy especial que, por su fisonomía, da lugar a diversas teorías, incluso las más disparatadas. Se trata de un edificio bien alto que no tiene una sola ventana. Es puro concreto. Pero las hipótesis sobre la existencia de esa construcción fueron aclaradas por un tiktoker, que explicó el por qué de la falta de aperturas.

El desconcierto por la existencia en Nueva York de ese edificio por completo carente de ventanas llegó a todos los ciudadanos y se generaron respuestas no demasiado serias. Desde la creencia de que se trataba de un escondite de seres de otro mundo hasta que era el hogar de una secta o un centro de capacitación de espías, cualquier teoría era buena para responder al por qué de la fisonomía de ese rascacielos.

El edificio sin ventanas: qué esconde el rascacielos más extraño de Nueva York

Hasta la megaestrella cinematográfica Tom Hanks dedicó un tuit para preguntarse sobre la existencia de ese edificio, que está ubicado en el número 33 de la Thomas Street, en Nueva York. En esa publicación, del año 2017, el astro de Forrest Gump compartió la foto de ese edificio y escribió: “Este es el edificio más aterrador que vi en mi vida. ¿Qué pasa por dentro?”.

Afortunadamente, para resolver este misterio que aqueja hasta a los famosos de Hollywood, el tiktoker Eric Guidry trajo en un video la explicación para saber cuál es la función de ese rascacielos. Él informó también que existen otros edificios sin ventanas en otras ciudades grandes de los Estados Unidos.

El video arranca con la imagen del citado edificio neoyorquino y un texto sobre la imagen que dice: “¿Alguien me puede explicar por qué este edificio no tiene ventanas?”. De inmediato, en el video aparece Guidry. “Ese edificio en Nueva York, este edificio sin ventanas en San Francisco, este en Chicago, este en Austin y cientos de edificios más ubicados de manera llamativa en todo el país, en lugares muy poblados”, dice el tiktoker mientras en pantalla aparecen los edificios sin ventanas en las ciudades que él iba mencionando.

“Resulta que todos los edificios son parte de la red de líneas de larga distancia de AT&T”, añade luego Guidry, refiriéndose a la multinacional de comunicación estadounidense. De inmediato, siempre con un estilo acelerado y mirando a la cámara, el hombre, que es un artista y tatuador de Lousiana, explica: “Antes de que tuviéramos telefonía digital, tu línea de teléfono se conectaba físicamente a la persona que estaba en el teléfono del otro extremo. Eso significa que necesitábamos estos enormes centros conmutadores”.

“La mayoría de los edificios que mostré fueron construidos en los años ‘70 [o antes]. Eso significa que no requerían operadores reales -continuó el tiktoker-. Y como a estas maquinarias no le importaba especialmente si había luz o no, simplemente los constructores se preguntaron: ‘¿Para qué añadir ventanas?’”.

A continuación, Guidry añadió más información sobre el edificio de AT&T en Nueva York: “Es conocido por ser uno de los más seguros del mundo. Cuenta con suficiente gas, agua y electricidad para poder funcionar de manera autónoma por hasta dos semanas y se cree que es capaz de resistir una explosión nuclear, aunque dentro de lo razonable”.

“Aunque la mayor parte de los equipos se digitalizaron y ya no es necesario para los teléfonos, sigue siendo fundamental para la red y la infraestructura de Internet -continuó Guidry-. De hecho, si mirás esto en los Estados Unidos, este video probablemente pasó por uno de esos edificios”.

Más allá de esta explicación, continúan existiendo en Norteamérica teorías sobre la función de este edificio. Como informa el medio británico LadBible, en 2016, la organización sin fines de lucro llamada The Intercept aseguró que tenía pruebas convincentes de que ese edificio había sido utilizado como centro de vigilancia con el nombre clave de Titanpointe.

Según lo que decía esta investigación jamás probada, un antiguo ingeniero de la AT&T había dicho que allí existía un “importante conmutador como puerta de enlace” que “enruta todas las llamadas entre Estados Unidos y otros países del mundo” y que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) podía intervenirlas.