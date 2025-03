El electrodoméstico que siempre hay que desenchufar después de usarlo

En el hogar se encuentran diferentes tipos de electrodomésticos que nos solucionan la rutina y permiten que realicemos las tareas domésticas en menos tiempo. Sin embargo, muchos de estos aparatos requieren un cuidado específico y, en particular, algunos de ellos tienen que ser desenchufados una vez que los terminás de utilizar. Descubrí aquel que es indispensable desconectarlo de la corriente eléctrica y por qué motivo.

Los expertos aseguran que la tostadora es uno de los aparatos caseros que tenés que desconectar del enchufe una vez que preparaste tu desayuno o merienda. Dejarla conectada es un error común que puede costarte caro, no solo por el consumo silencioso de energía del que siempre se advierte, sino de otros peligros potenciales.

Recordá desenchufar la tostadora después de cada uso. Esto ayudará a prevenir incendios (imagen ilustrativa) Foto: FreeP¡CK

La razón de por qué no debés dejar la tostadora enchufada se vincula directamente con la mecánica con la que fue fabricada. En su interior está compuesta por resistencias que tienen la capacidad de ascender a altas temperaturas para calentar o tostar el pan. Si no desconectás el cable de la fuente eléctrica, puede que aún pase corriente, lo que mantendrá al aparato caliente y en funcionamiento, a pesar de que creas que ya está apagado.

Este es un riesgo que suelen correr aquellas personas que poseen un electrodoméstico así en sus hogares. De igual manera pasa con todos aquellos que tienen resistencias, como los hornos eléctricos.

Los expertos advierten que en este punto una miga podría encenderse de forma fácil o cualquier otro resto de comida, por lo que representaría un riesgo de incendio.

Las tostadoras tienen resistencias que sirven para calentar o tostar el pan. Si la dejás enchufada, puede que su funcionamiento continúe (Fuente: Pexels)

Al tratarse de un aparato que consume mucha energía para acelerar el proceso de tostado, puede provocar un recalentamiento del sistema eléctrico y del cableado. Si las conexiones no fueron hechas de manera adecuada y no se respetaron los cuidados previos, también podría provocar un cortocircuito. Incluso, es probable que depende del lugar donde se encuentra, le caiga algún objeto encima de la palanca y que accione accidentalmente el sistema.

Por esa razón, hay quienes advierten que es mejor mantener la tostadora en un sector despejado y lejos de la canilla de la cocina, para evitar que caiga agua dentro del sistema eléctrico y también provoque una falla o un incendio.

Elegí un lugar seco y despejado para colocar la tostadora en tu casa (Fuente: Pexels)

En un artículo del USA Today, se mencionó que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos aconsejó a las personas a desenchufar todos los aparatos electrónicos mientras no se está en casa. Su premisa es que, si no hay nada conectado a la fuente de energía, no hay riesgo de electrocución o incendio.

Además, advirtieron que es importante controlar los cables de cada electrodoméstico para constatar de que no estén gastados ni enredados. Esto puede significar una amenaza en el futuro.

Por último, desde el organismo estadounidense, señalaron que todo aparato pequeño y de rápido uso debe ser desconectado, a excepción de la heladera, que claro está, requiere un funcionamiento continuo. Luego, el resto de los objetos electrónicos cuentan con un “modo espera”, que en ciertos casos consume energía y hasta, por un error humano, pueden iniciar un incendio.

Cómo limpiar una tostadora de forma segura

Para prevenir que ningún resto de comida sea el culpable de una llamarada imprevista, se recomienda sacudir suavemente la tostadora para que las migas caigan. También se puede usar un cepillo de cerdas suaves y secas para desprender la suciedad atrapada en las ranuras. Nunca debés introducir objetos metálicos o húmedos, ya que esto podría dañar las resistencias y provocar un accidente.

