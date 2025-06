El error más común al cocinar pasta que arruina el plato, según chefs

Agregar un poco de aceite al agua donde se cocina la pasta es una práctica habitual en muchos hogares. Sin embargo, varios chefs y divulgadores científicos explicaron por qué este gesto no solo es ineficaz, sino también contraproducente para el resultado final del plato.

La creencia de que el aceite impide que la pasta se adhiera entre sí está muy extendida, incluso entre personas con experiencia culinaria. No obstante, la ciencia detrás del proceso demuestra lo contrario. El aceite no interactúa con la pasta durante la cocción y, por tanto, no cumple ese objetivo.

Por qué no hay que agregar aceite a la pasta durante la cocción

El cocinero y divulgador Heinz Wuth, conocido en redes sociales como @soycienciaycocina, explica que el aceite es una sustancia hidrofóbica y menos densa que el agua, lo que provoca que se quede flotando en la superficie. La pasta, al ser más densa, permanece en el fondo de la olla, sin entrar en contacto con el aceite.

Durante la cocción, la pasta libera almidón, que es el verdadero responsable de que se pegue. Según Wuth, la mejor manera de evitarlo es removerla con frecuencia durante los primeros minutos. Este movimiento, junto con las burbujas de ebullición, ayuda a mantener los fideos separados.

La opinión de los chefs: el aceite interfiere con la salsa

El chef alemán Steffen Henssler también desaconseja el uso de aceite en la cocción de la pasta. Según señala, cuando se escurre, el aceite que flota en el agua puede adherirse a la superficie de la pasta, lo que impide que esta se mezcle adecuadamente con la salsa.

Para Henssler, se trata del “error número uno” en la preparación de pasta, una práctica que considera innecesaria y perjudicial. Por ello, recomienda dejar de añadir aceite al agua y seguir otros métodos más efectivos para lograr una cocción adecuada, según recoge el Huffington Post.

El aceite recubre la pasta con una película grasa, lo que dificulta que la salsa se adhiera bien después. Esto hace que la pasta quede "resbalosa" y que la salsa se deslice en lugar de integrarse (Foto ilustrativa: Pixabay)

Cuándo sí es útil agregar aceite

Aunque el aceite no cumple función durante la cocción, puede tener utilidad en otras situaciones. Si la pasta no se va a servir de inmediato, un pequeño chorro de aceite después de escurrirla puede ayudar a que no se apelmace mientras espera en el bol o bandeja.

También es recomendable usar aceite en recetas como ensaladas de pasta o platos fríos en los que no se va a emplear salsa. En estos casos, el aceite puede contribuir a mantener la pasta suelta y facilitar su manipulación al servir.

Recomendaciones para una cocción adecuada

Para lograr una pasta bien cocida, suelta y lista para integrarse con la salsa, los expertos recomiendan seguir unas pautas básicas: usar abundante agua, añadir sal, mantener la temperatura alta y remover con frecuencia al comienzo de la cocción.

Estas medidas permiten controlar el almidón liberado por la pasta y evitan que se adhiera sin necesidad de recurrir al aceite. Con ello se garantiza una mejor textura y una mayor adherencia de la salsa al producto final.

Por Elim Johana Alonso Dorado