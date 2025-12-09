El fenómeno del “tacto remoto” que llevó a los científicos a descubrir el séptimo sentido

Una investigación liderada por la Universidad Queen Mary de Londres descubrió una sofisticada capacidad sensorial en aves “playeras” denominada tacto remoto. Este hallazgo, que mejora la comprensión de la conducta animal, sugiere que estas aves utilizan un sentido oculto para detectar presas en las superficies sin contacto físico directo, ya que utilizan reflejos mecánicos.

El "tacto remoto" sirve para identificar la conducta de algunos animales, entre ellos las aves EITAN ABRAMOVICH - AFP

El fenómeno reconocido como tacto remoto tiene la particularidad de descubrir cómo los animales perciben los objetos -o presas- a la distancia. Las aves, uno de los ejemplos que más encaja en este modelo, utilizan sus picos alargados que cumplen una doble función: sirven para alimentarse y, a la vez, son sensores de proximidad.

El papel que desempeña la percepción humana y la robótica

Los hallazgos recientes abrieron un debate sobre la naturaleza del sentido del tacto, lo que planteó la posibilidad de que los humanos posean una habilidad comparable. Sobre esto, la doctora Elisabetta Versace, profesora de psicología en Queen Mary, afirmó que el estudio de esta universidad es pionero en la exploración del tacto remoto en humanos, lo que “cambia nuestra concepción del mundo perceptivo”.

Versace deslizó que se llevaron a cabo dos líneas de estudio. La primera es el “estudio humano” que evaluó la sensibilidad de las manos en personas, el cual reveló que los participantes pudieron detectar objetos enterrados antes del contacto directo, que demostró una sensibilidad táctil mayor a la esperada.

En qué consiste el "tacto remoto"

Por otra parte, se analizó el “estudio robótico” donde se empleó un sensor táctil robótico para validar el fenómeno. Al comparar los resultados, las personas alcanzaron una precisión del 70,7%, valor que supera la tasa del 40% del robot, cuya detección a distancia generaba más falsos positivos.

El futuro de la tecnología asistencial

La tecnología avanza a pasos agigantados y comienza a comprender las conductas de humanos y animales ante distintos contextos. Según Zhengqi Chen, estudiante de doctorado del Laboratorio de Robótica Avanzada, la investigación sobre el tacto remoto y la tecnología asistencial abre posibilidades para diseñar herramientas de asistencia que extiendan la percepción táctil humana.

Se prevé su utilidad en operaciones de suelos, búsquedas arqueológicas y en el desarrollo de dispositivos para personas con discapacidades sensoriales, físicas o cognitivas.

Las manos robóticas son indispensables para la investigación del "tacto remoto" Li Xin� - XinHua�

La colaboración interdisciplinaria entre la psicología, la tecnología y la inteligencia artificial en este estudio es un ejemplo de cómo la integración de campos puede generar descubrimientos innovadores en la comprensión de la biología y la mejora de la tecnología.

De la mano con el crecimiento de las innovaciones en el plano tecnológico, se prevé que en un tiempo cercano los robots estén más presentes en tareas cotidianas y hasta pueden ser entrenados para identificar artefactos enterrados o restos arqueológicos.