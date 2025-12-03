Los rituales para atraer la buena suerte, el dinero y el amor con el armado del árbol de Navidad

La época de Navidad, siempre impregnada de una magia particular y una fe renovada, se presenta como un momento propicio para invocar la buena suerte y materializar anhelos. El árbol navideño, en este contexto, emerge como un elemento místico central, que se puede utilizar para dar la bienvenida a un nuevo ciclo y cerrar el pasado.

Para aquellos que buscan potenciar su economía, existe un ritual específico. Se debe conseguir una pequeña bolsa de tela, imaginándola llena de dinero, e introducir en ella tres monedas brillantes. Con una clara intención, esta bolsa se cuelga en el árbol. Al finalizar la temporada navideña, una vez desarmado el adorno del hogar, las monedas deben ser gastadas. El ritual indica añadir una moneda adicional por cada año que se repita la práctica. Al alcanzar las doce monedas, la bolsa puede ser reemplazada por un pequeño cofre situado bajo el árbol, simbolizando la acumulación y prosperidad.

En cuanto a la manifestación de deseos, se sugiere tomar tiras de papel y escribir en cada una un deseo, con gran fe, enumerándolos en números impares. Estas tiras se guardan en un sobre amarillo, que luego se integra a la decoración del árbol. Una vez concluida la Navidad, el sobre debe ser guardado en un lugar de fácil recuerdo, a la espera de que los deseos se materialicen. Transcurridos los 365 días del año, se recupera el sobre para verificar cuáles deseos se cumplieron. Finalmente, los papeles y el sobre se queman, lo que abre paso a la formulación de nuevas aspiraciones.

La economía y el amor, los principales deseos de las personas (Foto: Freepik)

Para alejar las energías negativas y asegurar un comienzo de año purificado, el ritual propone conseguir una bolsa pequeña, ya sea de tela o plástico. Dentro de ella se coloca una cabeza de ajo, con sus dientes separados, junto con una ramita de ruda. Esta bolsa, cargada de esperanza, se cuelga en el árbol. Una vez finalizadas las celebraciones y retirado el árbol, la bolsa debe ser quemada y sus restos arrojados lejos del hogar y del lugar de trabajo, momento que simboliza la expulsión definitiva de lo indeseado.

Quienes anhelan encontrar el amor verdadero en el Año Nuevo pueden envolver un par de anillos en un papel de color rojo y luego integrarlos en los adornos del árbol navideño, atados con una cuerda del mismo tono. Si la intención es avivar la pasión en una relación ya existente, se escriben los nombres de ambos en el papel rojo y se procede de la misma manera, lo que fortalece el vínculo afectivo.

Los rituales refuerzan las creencias en las personas (Foto: Freepik)

Finalmente, la noche del 25 de diciembre ofrece un ritual con velas para atraer distintas facetas de la buena suerte. Es crucial realizarlo con precaución y colocar las velas a una distancia segura de las ramas y ornamentos del árbol para evitar accidentes. Cada color tiene un propósito específico:

Vela roja : atrae el amor y la pasión.

: atrae el amor y la pasión. Vela verde : representa la salud y el bienestar general.

: representa la salud y el bienestar general. Vela dorada : conduce al dinero y a la estabilidad económica.

: conduce al dinero y a la estabilidad económica. Vela amarilla : simboliza la estabilidad y el éxito en los negocios.

: simboliza la estabilidad y el éxito en los negocios. Vela morada : transforma las energías negativas en positivas.

: transforma las energías negativas en positivas. Vela rosa : facilita el encuentro del amor verdadero.

: facilita el encuentro del amor verdadero. Vela azul : atrae el éxito y los logros profesionales.

: atrae el éxito y los logros profesionales. Vela blanca: representa la paz, la armonía y ayuda a reconciliar relaciones deterioradas.

Al encender cada vela, es fundamental pedir con fe lo que se desea, para cerrar el ciclo anterior y abrir el corazón para recibir lo que depara el nuevo año. Todos estos rituales, según la tradición, deben ser ejecutados con el corazón abierto y una profunda intención para que logren su objetivo en una noche que permite aprovechar la poderosa energía sentimental y de esperanza que caracteriza a las fechas navideñas.