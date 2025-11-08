Por qué poner calcetines en la parte delantera de los autos en EE.UU. puede ahorrar una visita al mecánico
El truco es especialmente útil para tener tiempo adicional por las mañanas, contribuye a la seguridad y evita gastar dinero de más en el vehículo
Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas a Estados Unidos, los ciudadanos se preparan para afrontar duras mañanas en las que el frío dificulta la conducción del vehículo. Para ahorrar tiempo, evitar visitas al mecánico y prevenir el congelamiento del parabrisas, los conductores utilizan un truco en tendencia que consiste en colocar calcetines en la parte delantera del automóvil.
Cómo poner calcetines en la parte delantera de los autos de EE.UU. beneficia a los conductores
En las regiones más frías del país norteamericano, las personas amanecen en invierno con temperaturas que congelan parcialmente sus vehículos. Una de las molestias más frecuentes implica el enfriamiento del parabrisas, y es común observar la imagen del automóvil repleto de escarcha. Este fenómeno es más peligroso de lo que parece a simple vista, pero existe un truco casero para evitarlo.
Según detalla The Weather Channel, los calcetines pueden salvar los limpiaparabrisas. Si los conductores cubren estos elementos con las prendas de ropa, evitarán que se peguen al vidrio. De este modo, harán más fácil la limpieza del cristal principal.
Además, el truco prolonga la vida útil de las escobillas. Así, no tendrán que llevar al automóvil al mecánico antes de tiempo. Además, si aplican el consejo, garantizarán su seguridad y ahorrarán dinero.
Para hacerlo, Business Insider indica que las personas primero tienen que extender los limpiaparabrisas de forma que queden apuntando hacia arriba. Luego, solo resta cubrirlos con las medias y dejarlos nuevamente en su lugar.
Asimismo, el artículo remarca que las prendas de ropa pueden servir para otros trucos durante el invierno. Si el asiento del inodoro tiene forma de U, solo es necesario tomar un par de calcetines y colocarlos en los extremos. Con este simple método, evitarán congelarse por la mañana al ir al baño.
Los peligros de levantar el limpiaparabrisas en los autos de EE.UU. en invierno
De acuerdo con los expertos de WCPO, intentar raspar el hielo y la nieve del parabrisas cuando el auto está repleto de escarcha puede ser perjudicial. Esto se debe a que para hacer esto muchas personas los colocan en vertical con el propósito de separarlos del cristal. Sin embargo, al realizar esta práctica, los ciudadanos podrían dañar el sistema.
Las intensas ráfagas de viento debilitan y dañan los engranajes de plástico, así como también la goma podría desprenderse. Además, el frío puede hacer que los cristales sean más frágiles. En este contexto, una ventisca puede provocar la caída de los limpiaparabrisas y así agrietar o romper el vidrio.
Cómo preparar los autos para el invierno en EE.UU.
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) recomienda seguir los siguientes consejos para que los estadounidenses preparen su auto de cara a la temporada más fría del año:
- Conducción: controlar o detener el vehículo en una superficie resbaladiza o cubierta de nieve es mucho más difícil. Es mejor aumentar la distancia que normalmente mantienen los ciudadanos con los otros vehículos.
- Llantas: inspeccionarlas al menos una vez al mes y antes de largos viajes por carretera. Se debe revisarlas cuando estén frías, es decir, que no hayan sido utilizadas durante al menos tres horas.
- Baterías: cuando la temperatura baja, también lo hace la energía de la batería. Un mecánico debe revisar la batería, sistema de carga, correas y verificar si es que hay otras reparaciones o reemplazos necesarios.
- Tecnologías de Seguridad: averiguar si el vehículo tiene un sistema de frenos antibloqueo y aprender cómo usarlo de forma apropiada.
- Luces: revisar los faros, las luces de freno, las señales de giro, las luces intermitentes de emergencia y las luces interiores.
- Equipamiento del vehículo: los conductores pueden llevar artículos para prepararse para las tareas comunes relacionadas con manejar en el invierno. Esto puede incluir una pala de nieve, una escoba, material abrasivo por si se atasca, cables de puente, linterna y mantas para protección contra el frío.
