El niño “prodigio” de dos años que se volvió viral por batir un récord Guinness en el billar

Jude Owens se volvió muy popular en las últimas horas luego de que sus padres subieran un video suyo practicando un truco considerado uno de los más difíciles en el billar. Y es que el niño de tan solo dos años conquistó dos títulos del Guinness World Records y se convirtió así en la persona más joven del mundo en conseguirlos.

El primer hito que se llevó el pequeño oriundo de Manchester fue el llamado "snooker double pot”, que alcanzó cuando tenía apenas dos años y 261 días. El segundo, el “pool bank shot”, fue apenas unas semanas después, a los dos años y 302 días, tal como consignó el sitio web de los premios.

Impulsado por la afición de su padre Luke, Jude comenzó en el snooker y el billar tras recibir una mesa pequeña como regalo. Luego de dominarla, se adaptó sin dificultades a las mesas de tamaño estándar para adultos, aunque todavía requiere la ayuda de un taburete para alcanzar la altura adecuada.

A pesar de su corta edad, ya ha demostrado un repertorio de técnicas avanzadas que incluso desafían a jugadores adultos, como ejecuciones de puentes flotantes y encestes asistidos con el taco de extensión.

Su prometedora trayectoria lo ha llevado a recibir una invitación especial para el Campeonato de Snooker del Reino Unido de 2025. Además, se convirtió en la persona más joven conocida en obtener un patrocinio en este deporte.

El niño prodigio del billar es un entusiasta aficionado del Manchester United y siente una gran admiración por su ídolo, el futbolista portugués Bruno Fernandes.

Luke describió como un “momento increíble” el hecho de contemplar cómo su hijo ha desplegado su habilidad natural en tan poco tiempo.

Craig Glenday, editor del Guinness World Records, aseguró que estos récords demuestran que la destreza no tiene límites de edad. “Es muy especial ver a alguien tan joven como Jude desplegar “habilidad, entusiasmo y determinación”, manifestó. Asimismo, desde la institución celebraron la hazaña del niño a quien ya definieron como una “celebridad internacional”.