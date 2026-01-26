El nuevo concepto que inventó un grupo de amigas y se volvió viral en TikTok: “Pibe arroz con manteca”

A partir de un video que se volvió viral en redes sociales, un grupo de amigas instaló un nuevo concepto: “El pibe arroz con manteca”. El nombre llamó la atención de miles de usuarios, que no tardaron en reproducir y compartir el TikTok.

La dueña de la cuenta presentó la escena con una frase simple: “Mi amiga inventó un conceptazo y ahora se los va a definir”. En el video, grabado dentro de un auto entre mates y risas, Maru explicó de qué se trata: “Es el pibe que es bueno, está todo bien, no tiene nada de malo, se viste bien, te lleva a comer, pero falta como que te descanse...”.

Un nuevo concepto de surgió en Tik Tok: "Pibe arroz de mantenca" (Foto: captura de pantalla)

Sin embargo, su amiga le insistió para completar la definición y le pidió que contara todo: “No, no dijiste eso recién, decilo bien”, a lo que Maru contestó que al “pibe arroz con manteca” le faltaba picardía, que tenga ese condimento que para ellas debería tener una pareja.

Los comentarios no tardaron en aparecer y muchos usuarios respaldaron el concepto con comparaciones similares. “Nosotras le decimos la pechuga: es sano, es rico, lo podés comer todos los días, pero nunca te deja satisfecha”, escribió una usuaria.

Otro comentario, que superó los cuatro mil “me gusta”, fue directo: “Le falta sabor”. En la misma línea, alguien comentó: “Pibe que le falta sazón”, mientras que otra usuaria propuso una nueva metáfora: “Yo les digo galletita con agua”.

Una usuaria de Tik Tok comentando en el video (Foto: captura de pantalla)

También surgieron críticas. “Dios mío, dinamicen TikTok”, escribió un usuario. Otro pidió más paciencia con ese tipo de chicos: “Pero dale tiempo, dejá que entre en confianza”.

El video alcanzó más de 330 mil reproducciones y cerca de 40 mil “me gusta”. Muchos usuarios dijeron sentirse identificados y agradecieron poder ponerle un nombre a un tipo de vínculo que reconocían, pero que hasta ahora no sabían cómo definir.

El concepto surgió apartir de la falta de picardia en los vínculos

Otros conceptos que surgieron de Tik Tok

El fenómeno no resultó aislado. En TikTok, muchos conceptos similares nacieron de charlas cotidianas y luego se instalaron en el lenguaje digital, viralizándose en redes. Uno de estos conceptos es el de “golden retriever energy”, que describe a personas que son energéticas, que buscan atención y son cariñosas.

Otro término frecuente es “npc”, que se usa para señalar a alguien con actitudes previsibles o sin iniciativa propia. También circuló con fuerza la idea del “amor beige”, una forma de describir vínculos estables y tranquilos, pero carentes de intensidad emocional.

En la misma línea apareció el concepto de “niña lino” en la Argentina, una expresión que nació como una variante al concepto de “milipi”, diferenciándose de la persona con plata hacia un “lujo silencioso”. La “niña lino” se viste de beige y blanco, con ropa suelta, mostrando una imagen ordenada y conservadora.