Quiero fortalecer los huesos: las vitaminas a consumir para lograrlo

Especialistas en medicina evalúan la incidencia de distintos nutrientes para fortalecer los huesos a través de una dieta equilibrada. Un artículo de revisión técnica analiza datos de laboratorio y ensayos clínicos sobre el mantenimiento de la estructura corporal. El informe detalla la relevancia de vitaminas específicas que actúan en la formación y reparación del tejido óseo.

Cuáles son las vitaminas esenciales para el desarrollo del sistema óseo

La vitamina D posee un reconocimiento extenso en su función ósea porque facilita la absorción de calcio. Este mineral resulta indispensable para la solidez de las piezas internas. Los expertos determinan que este componente no trabaja de forma aislada para el cuidado físico. El sistema óseo brinda soporte y permite la movilidad de todo el organismo.

La vitamina D facilita la absorción del calcio para dar solidez a las piezas internas Foto ilustrativa: PIXABAY

Su preservación ayuda a evitar la osteoporosis en la etapa de la vejez. Esta patología vuelve a los huesos frágiles frente a posibles fracturas. La densidad final del cuerpo depende de la masa acumulada durante los años de juventud.

Diversos procesos biológicos requieren de micronutrientes para impactar de forma directa en la estructura ósea. La recomendación médica prioriza la obtención de estas sustancias a través de la comida. Las fuentes naturales reducen las posibilidades de una sobredosis. El organismo procesa mejor los elementos que provienen de la alimentación.

Este principio rige especialmente para las vitaminas liposolubles. Los grupos A, D, E y K forman parte de esta categoría. La evidencia científica de los ensayos clínicos sostiene que estos componentes mantienen la firmeza y la arquitectura del esqueleto.

La exposición prudente a la luz solar también permite la fabricación natural de vitamina D en el cuerpo Freepik

Qué otras vitaminas influyen en la estructura corporal

La vitamina A es fundamental para la creación del tejido óseo y su posterior proceso de remodelación. Este elemento aparece en vegetales como las batatas y las zanahorias. El melón y las hortalizas de hoja verde también aportan este nutriente. La leche que contiene refuerzos vitamínicos funciona como otra fuente válida.

El cuerpo transforma los carotenoides de los alimentos de colores intensos en vitamina A. Su ingesta regular se vincula con un descenso en las estadísticas de fracturas de cadera en los hombres. Los estudios actuales todavía no confirman este beneficio específico para las mujeres.

El desarrollo de una masa ósea adecuada durante la juventud previene la osteoporosis (Foto: FreeP¡CK)

El complejo B incluye variantes como la B6, la B9 o ácido fólico y la B12. Estos nutrientes se encuentran en el salmón y la carne de vaca. El atún y las legumbres como los garbanzos también proveen estos elementos. Su tarea principal consiste en el cuidado de la estructura del colágeno.

Esta proteína constituye la base de la pieza ósea. La carencia de B6 provoca fallas en el desarrollo de los tejidos según pruebas realizadas en laboratorios. En animales de experimentación se observó que la falta de B12 genera huesos quebradizos.

La vitamina C está presente en los cítricos y las frutillas. Los tomates y los repollitos de Bruselas contienen altas concentraciones de este componente. Este nutriente resulta indispensable para la reconstrucción de la masa ósea. Diversos estudios indican que el consumo elevado de vitamina C disminuye la posibilidad de lesiones de cadera en un 34%.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.