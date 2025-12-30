El paso a paso del ritual de Año Nuevo con una llave y lentejasa

Muchas personas están acostumbradas a recibir el Año Nuevo con rituales y prácticas tradicionales porque consideran que, de esta manera, pueden influir en el futuro y atraer dinero, amor, salud o viajes. Dentro de las intenciones más populares se encuentra darle la vuelta a la manzana con una valija llena, comer 12 uvas para pedir deseos, estrenar ropa, escribir los propósitos para el 2026 o colocar lentejas dentro de los bolsillos del pantalón.

Aunque la lista es bastante amplia, cada acción simbólica opera de manera diferente, ya que esto permite que las personas conecten con el pasado para abrir un nuevo camino hacia el futuro. Es por ello que quienes buscan atraer prosperidad, abundancia y buena suerte a sus hogares deben poner una llave dentro de un vaso de lentejas crudas, debido a que en muchas culturas estas semillas representan “el desbloqueo de oportunidades”.

Las lentejas son la clave de este ritual de Año Nuevo (Foto: Freepik)

El origen de esta acción simbólica se mezcla con las creencias locales de diferentes partes del territorio nacional y las celebraciones populares para dejar atrás las cosas negativas y recibir el Año Nuevo. Hay quienes consideran que este ritual funciona como un amuleto de buena suerte el 31 de diciembre, porque ayuda a manifestar una mejor economía, más vitalidad y relaciones personales sólidas.

¿Cómo se hace el ritual de la llave y las lentejas?

Para realizar esta práctica, lo primero es colocar una llave dentro de un vaso de cristal. Luego, se deben tomar lentejas crudas y llenar el recipiente hasta cubrir el objeto. Por último, es importante dejar este amuleto de la buena fortuna en un lugar visible del hogar.

Se trata de un ritual que ayuda a atraer una mejor economía y fortalecer las relaciones personales (Imagen ilustrativa con IA)

Como la idea es recibir el Año Nuevo con energías positivas, lo más recomendable es comenzar con el ritual antes de que las campanadas empiecen a sonar para anunciar el cambio de ciclo.

Este gesto tradicional también puede ser complementado con otras prácticas que involucren las semillas, por lo que se puede pensar en guardar algunos granos en los bolsillos o prepararlas para la cena familiar.

Si bien puede ser un acto supersticioso para muchos, no se debe perder de vista que lo más importante de estas fechas es la unión y la compañía de los seres queridos.

Por Stephany Guzman Ayala