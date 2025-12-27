Cómo hacer el ritual de arroz el 1º de enero de 2026 para atraer la abundancia

Con la llegada del Año Nuevo, muchos centran sus intenciones en atraer prosperidad y abundancia. Entre las diversas tradiciones, el ritual del arroz sobresale por ser práctico, sencillo y accesible. En el mundo de la manifestación, se utiliza bajo la premisa de que, así como el arroz aumenta su volumen al cocinarse, su energía tiene la capacidad de multiplicar las finanzas y atraer nuevas oportunidades, por lo que debe hacerse día 1º de enero de 2026.

Ritual de arroz para la prosperidad en 2026

La versión más popular de este ritual para atraer la abundancia y transformar las finanzas el próximo año, lleva los siguientes pasos, según El Heraldo México.

Este ritual con arroz blanco debe hacerse el 1 de enero de 2026 (Archivo) Unsplash

Materiales:

Un puño de arroz blanco seco.

Un recipiente transparente o bolsa roja (el rojo simboliza la buena fortuna en muchas tradiciones asiáticas).

Siete, tres o una moneda dorada o de curso legal que ya no use. Simbolizan el metal y el flujo de dinero o 3 hojas de laurel secas.

que ya no use. Simbolizan el metal y el flujo de dinero o 3 hojas de laurel secas. Canela en polvo o rama

Procedimiento:

El ritual debe realizarse el día 1° de enero de 2026 o durante los primeros días del mes. Es necesario limpiar el recipiente y lavar bien las manos para eliminar la energía de escasez del año anterior.

Luego, se debe tomar un puñado de arroz entre las manos, cerrar los ojos y visualizar lo que desea atraer en 2026, ya sea estabilidad económica, nuevas oportunidades laborales, aumento de ingresos o un proyecto exitoso.

A continuación, se debe colocar el arroz en el frasco o bolsa y agregar las monedas. El siguiente paso será agregar las hojas de laurel sobre el arroz y espolvorear un poco de canela encima.

El ritual de poner arroz en un frasco para atraer la prosperidad se utiliza desde hace cientos de años (Archivo)

Finalmente, mientras se cierra el recipiente, se debe repetir la siguiente frase: “La abundancia fluye hacia mi vida con facilidad y alegría en 2026. Gracias, universo, porque así es”.

El frasco debe guardarse hasta el 31 de enero de 2026, o se puede dejar durante todo el año. Se puede renovar cada mes, pero el arroz no debe ingerirse ni cocinarse, ya que se absorbió energía vieja. Lo mejor es colocarlo en el jardín o alguna maceta.

Las monedas se pueden purificar con agua y sal para reutilizadas nuevamente en el frasco o conservarlas como un talismán de bolsillo.

En qué lugares se debe colocar el frasco o la bolsa de arroz

El lugar donde se coloque este amuleto resulta muy importante para potenciar sus efectos. Entre los sitios más populares, se encuentran los siguientes, según El Imparcial:

En la cocina: poner el frasco cerca de la alacena o la estufa permite asegurar que el suministro de recursos nunca se agote. Es el recordatorio perfecto de que el hogar siempre estará provisto.

poner el frasco cerca de la alacena o la estufa permite asegurar que el suministro de recursos nunca se agote. Es el recordatorio perfecto de que el hogar siempre estará provisto. En el acceso principal: este punto facilita que la fortuna encuentre su camino sin obstáculos, y funcionará como una vía libre para el éxito.

este punto facilita que la fortuna encuentre su camino sin obstáculos, y funcionará como una vía libre para el éxito. En la esquina sureste: este es el rincón de la prosperidad. Es el lugar estratégico para que la intención de riqueza se materialice con mayor fuerza.

Llenar un recipiente con arroz atrae a la prosperidad, según expertos (Freepik) freepik

Por qué el arroz se utiliza como símbolo para atraer la abundancia

El uso del arroz en rituales es una costumbre milenaria con fuertes raíces en las tradiciones de Asia, donde se le rinde tributo como el máximo emblema de fecundidad, riqueza y plenitud.

Más allá de ser un simple gesto simbólico, esta práctica se alinea con la sabiduría del Feng Shui, cuyo objetivo es armonizar las corrientes energéticas de los espacios para atraer el bienestar y el equilibrio a la vida, según manifestó Architectural Digest.

El arroz representa la base de la estabilidad y el progreso en culturas como la india o la china. Esta tradición pretende reactivar el vínculo con la abundancia para que la energía financiera crezca en la vida cotidiana.