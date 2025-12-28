Ritual de cierre de ciclo para hacer espacio y recibir lo nuevo este 31 de diciembre de 2025

Falta poco para que termine 2025 y la cuenta regresiva para recibir el Año Nuevo 2026 ya comenzó. Como ocurre en cada cierre de ciclo, muchas personas realizan rituales con la intención de empezar el año de la mejor manera, desde los más populares —como usar ropa interior de determinados colores— hasta prácticas orientadas a renovar la energía y atraer bienestar.

Rituales para cierre de ciclo y recibir el Año Nuevo 2026

La astróloga e investigadora en desarrollo de la conciencia Gabriela Paulucci compartió con la revista Vogue una serie de rituales pensados para cerrar el ciclo de 2025 y comenzar el nuevo año con una intención clara.

Existen diferentes rituales para empezar con el pie derecho el Año Nuevo (Unsplash)

Ritual de Venus: atraer el amor y las asociaciones positivas

Este ritual está orientado a potenciar el amor de pareja y las buenas asociaciones. Para realizarlo se necesita:

Una vela blanca

12 rosas rojas, que simbolizan el amor en cada mes del año

rosas rojas, que simbolizan el amor en cada mes del año Un cuarzo rosa, que puede complementarse con amatista o jaspe rojo

Una carta escrita a mano con 12 cualidades que se deseen potenciar en el amor durante el nuevo ciclo

cualidades que se deseen potenciar en el amor durante el nuevo ciclo Una estatuilla o imagen que represente a la diosa Venus

Se recomienda realizarlo el 1 de enero.

Ritual de cierre de ciclo: soltar y agradecer

Este ritual busca hacer espacio y dejar ir lo vivido con gratitud. Los elementos necesarios son:

Una vela blanca o de miel

Cuarzos de obsidiana, que pueden complementarse con amatista y malaquita

Una carta escrita a mano en la que se exprese, con claridad y agradecimiento, aquello que se desea dejar atrás

Sahumos de mirra, palo santo y sándalo, que deben pasarse por las esquinas del ambiente

La recomendación es hacerlo el 30 o 31 de diciembre.

Ritual de Júpiter: abundancia y buena fortuna

Pensado para elevar la prosperidad y la buena fortuna, este ritual requiere:

Una vela verde o dorada

Monedas o billetes y la figura de un elefante

Un cuarzo citrino, que puede complementarse con cuarzo transparente o pirita

Una carta con 12 anhelos vinculados a la prosperidad

anhelos vinculados a la prosperidad Una imagen de Júpiter y hierbas como diente de león, salvia o tomillo

Se recomienda realizarlo el 1 de enero.

Cómo realizar los rituales de Año Nuevo

Para que estos rituales sean efectivos, es clave tener clara la intención y actuar como si aquello que se desea atraer ya estuviera sucediendo. Según Vogue, los pasos generales son:

Es importante hacer una carta escrita en los rituales de Año Nuevo (Unsplash)

Colocar un altar en un espacio limpio y bien ventilado

Poner la carta en el centro del altar, con la vela encima y los cuarzos a un lado

Incorporar los elementos específicos de cada ritual

Decir en voz alta la función de cada elemento

Encender la vela y meditar al menos 10 minutos mientras se consume

minutos mientras se consume Agradecer por lo que vendrá y ventilar el ambiente

Los cuarzos pueden guardarse y recargarse con sal de mar o agua fría durante la primera luna llena del año, el 3 de enero.

Ritual de la canela para protección y buena fortuna

La canela es valorada en el mundo espiritual por sus propiedades de protección energética, prosperidad económica y buena fortuna.

Hay un ritual con canela y romero que atrae abundancia y armoniza la energía IA

Según la revista Glamour, un ritual simple consiste en soplar canela en polvo sobre el árbol de Navidad para limpiar el espacio de energías negativas y abrir el camino a nuevas intenciones.