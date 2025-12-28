Ritual de cierre de ciclo para hacer espacio y recibir lo nuevo este 31 de diciembre de 2025
Esto es lo que se debe hacer para comenzar el año con el pie derecho y renovar energías
- 3 minutos de lectura'
Falta poco para que termine 2025 y la cuenta regresiva para recibir el Año Nuevo 2026 ya comenzó. Como ocurre en cada cierre de ciclo, muchas personas realizan rituales con la intención de empezar el año de la mejor manera, desde los más populares —como usar ropa interior de determinados colores— hasta prácticas orientadas a renovar la energía y atraer bienestar.
Rituales para cierre de ciclo y recibir el Año Nuevo 2026
La astróloga e investigadora en desarrollo de la conciencia Gabriela Paulucci compartió con la revista Vogue una serie de rituales pensados para cerrar el ciclo de 2025 y comenzar el nuevo año con una intención clara.
Ritual de Venus: atraer el amor y las asociaciones positivas
Este ritual está orientado a potenciar el amor de pareja y las buenas asociaciones. Para realizarlo se necesita:
- Una vela blanca
- 12 rosas rojas, que simbolizan el amor en cada mes del año
- Un cuarzo rosa, que puede complementarse con amatista o jaspe rojo
- Una carta escrita a mano con 12 cualidades que se deseen potenciar en el amor durante el nuevo ciclo
- Una estatuilla o imagen que represente a la diosa Venus
Se recomienda realizarlo el 1 de enero.
Ritual de cierre de ciclo: soltar y agradecer
Este ritual busca hacer espacio y dejar ir lo vivido con gratitud. Los elementos necesarios son:
- Una vela blanca o de miel
- Cuarzos de obsidiana, que pueden complementarse con amatista y malaquita
- Una carta escrita a mano en la que se exprese, con claridad y agradecimiento, aquello que se desea dejar atrás
- Sahumos de mirra, palo santo y sándalo, que deben pasarse por las esquinas del ambiente
La recomendación es hacerlo el 30 o 31 de diciembre.
Ritual de Júpiter: abundancia y buena fortuna
Pensado para elevar la prosperidad y la buena fortuna, este ritual requiere:
- Una vela verde o dorada
- Monedas o billetes y la figura de un elefante
- Un cuarzo citrino, que puede complementarse con cuarzo transparente o pirita
- Una carta con 12 anhelos vinculados a la prosperidad
- Una imagen de Júpiter y hierbas como diente de león, salvia o tomillo
Se recomienda realizarlo el 1 de enero.
Cómo realizar los rituales de Año Nuevo
Para que estos rituales sean efectivos, es clave tener clara la intención y actuar como si aquello que se desea atraer ya estuviera sucediendo. Según Vogue, los pasos generales son:
- Colocar un altar en un espacio limpio y bien ventilado
- Poner la carta en el centro del altar, con la vela encima y los cuarzos a un lado
- Incorporar los elementos específicos de cada ritual
- Decir en voz alta la función de cada elemento
- Encender la vela y meditar al menos 10 minutos mientras se consume
- Agradecer por lo que vendrá y ventilar el ambiente
Los cuarzos pueden guardarse y recargarse con sal de mar o agua fría durante la primera luna llena del año, el 3 de enero.
Ritual de la canela para protección y buena fortuna
La canela es valorada en el mundo espiritual por sus propiedades de protección energética, prosperidad económica y buena fortuna.
Según la revista Glamour, un ritual simple consiste en soplar canela en polvo sobre el árbol de Navidad para limpiar el espacio de energías negativas y abrir el camino a nuevas intenciones.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Amor y dinero: el ritual de fin de año para cada signo del Zodíaco, según la IA
- 2
Viajar a México o Canadá en diciembre de 2025: qué exige la CBP para volver a entrar a EE.UU.
- 3
SNAP en Florida: los alimentos que quedan excluidos del beneficio a partir del 1° de enero de 2026
- 4
Por qué California demandó a El Cajón por compartir información de matrículas y qué pasará con los conductores migrantes